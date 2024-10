Entreviste você também: 3 perguntas para fazer antes de aceitar uma oferta de emprego

Receber uma oferta de emprego é sempre um momento empolgante, mas antes de tomar uma decisão final, é importante fazer perguntas que ajudem você a entender melhor a empresa e o papel que irá desempenhar. Assim como a empresa avalia o candidato durante o processo seletivo, você também deve entrevistar a empresa para garantir que é o lugar certo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A seguir, veja 3 perguntas essenciais para fazer antes de aceitar uma proposta de trabalho.

1. Quais são as expectativas para os primeiros meses no cargo?

Saber o que a empresa espera de você nos primeiros meses é fundamental para ter clareza sobre suas responsabilidades e metas iniciais. Essa pergunta ajuda a entender o nível de suporte que você receberá, como será o processo de adaptação e quais resultados são considerados prioritários pela equipe. Além disso, permite que você avalie se as expectativas estão alinhadas com suas habilidades e tempo de adaptação ao novo ambiente.

Exemplo: "Quais são as principais metas que devo atingir nos primeiros 90 dias de trabalho? Existe algum suporte específico que a empresa oferece para essa fase de transição?"

2. Como é a cultura e o ambiente de trabalho?

Entender a cultura organizacional é tão importante quanto conhecer suas funções no novo cargo. Perguntar sobre o ambiente de trabalho, os valores da empresa e como é o relacionamento entre os colaboradores pode ajudá-lo a avaliar se o local é compatível com seus próprios valores e estilo de trabalho. Um ambiente de trabalho que não corresponde às suas expectativas pode impactar seu bem-estar e sua produtividade no longo prazo.

Exemplo: "Como vocês descreveriam a cultura da empresa? O que é valorizado aqui e como vocês incentivam o trabalho em equipe?"

3. Como é a trajetória de carreira e desenvolvimento na empresa?

Perguntar sobre as oportunidades de crescimento dentro da organização demonstra seu interesse em construir uma carreira sólida e duradoura. Além disso, essa pergunta permite que você entenda se a empresa oferece treinamento, promoções ou movimentações que possam agregar ao seu desenvolvimento profissional. A resposta também ajuda a avaliar se a empresa investe no crescimento de seus colaboradores.

Por exemplo, você pode perguntar: "Quais são as oportunidades de crescimento para esta posição? Existe um plano de desenvolvimento ou programas de treinamento para apoiar o avanço na carreira?"

Entrevistando a empresa para tomar a melhor decisão

Aceitar uma nova oferta de emprego é uma decisão importante que deve ser tomada com cautela. Ao fazer essas três perguntas durante o processo de negociação, você não apenas demonstra interesse e proatividade, mas também garante que a vaga ofereça o que você busca em termos de expectativas, cultura e desenvolvimento de carreira. Lembre-se: uma entrevista de emprego é uma via de mão dupla.