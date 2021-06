Evento gratuito da Cloe traz Gabriela Prioli para falar de educação

Por Bússola

Que a pandemia de covid-19 impulsionou a transformação digital das escolas e que as ferramentas tecnológicas foram o principal meio para a viabilização do ensino no Brasil não é novidade para ninguém. Mas e agora? Quais serão os recursos, os desafios e as soluções para a sala de aula do futuro?

Foi pensando nisso que a Cloe, plataforma online de aprendizagem ativa, vai fomentar essas discussões e trazer grandes nomes, como a professora de direito, influenciadora e apresentadora da CNN Brasil, Gabriela Prioli. A participação dela faz parte da programação do primeiro Fala By Cloe que acontece de 14 a 15 de julho, das 17h às 19h30. No evento, que será gratuito e online, Prioli vai discutir sobre o universo digital e das redes sociais e como usá-las no ambiente educacional.

Também já estão confirmados Rita Batista (jornalista da TV Globo), Amyr Klink (escritor e navegador), Tiago Mattos (cofundador da Aerolito e Perestroika), Carolina Videira (fundadora da Turma do Jiló), Débora Garofalo (primeira mulher finalista do Total Teacher Prize), Emilly Fidelix (fundadora do @seligaprof), Francine Lemos (diretora executiva do Sistema B) e Janine Rodrigues (fundadora do Piraporiando).

Haverá ainda depoimentos de Vikas Pota e Susan Fuhrman, especialistas em aprendizagem ativa pela Columbia University e mediações de Fernando Shayer, fundador e CEO da plataforma Cloe, e Leticia Lyle, cofundadora e Chief Education Officer do grupo educacional Camino Education.

Os interessados em participar podem se inscrever no site do evento. Ao final, todos os participantes receberão certificação comprovando a participação.

“O encontro se propõe a discutir não só os grandes desafios da educação brasileira mas também as propostas de soluções inovadoras e inspiradoras para professores e professoras com novas tecnologias que levam uma aprendizagem efetiva na sala de aula”, afirma Fernando Shayer, CEO e fundador da Cloe.

