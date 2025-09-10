Carreira

CEO revela o sinal de alerta número 1 em funcionários: ‘Trabalhar com eles nunca dá certo’

Executiva destaca como a má comunicação pode prejudicar a liderança; treinamento da EXAME e Saint Paul oferece insights para liderar equipes mais eficazes

Shizu Okusa, fundadora e CEO da empresa de bem-estar Apothékary, sediada em Nova Iorque (Shizu Okusa)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12h16.

Para Shizu Okusa, CEO de uma empresa que arrecadou US$ 20 milhões em receita em nove meses no ano passado, possuir uma comunicação falha é o maior sinal de alerta em um funcionário. De acordo com ela, criticar colegas de trabalho em público raramente promove um diálogo construtivo “e pode frequentemente levar a conflitos”, diz ela.

“Acho que a maioria das coisas falha por causa da má comunicação”, afirmou a executiva em uma reportagem para a CNBC. “Ou as coisas poderiam ter sido ditas melhor, as coisas poderiam ter sido compartilhadas melhor, ou o contexto estava errado”, completa.

Mas o insight de Shizu aponta para algo mais profundo: a comunicação, embora essencial, não é suficiente. Para liderar com eficácia e alcançar resultados, é preciso desenvolver habilidades de liderança e gestão que vão além de transmitir mensagens – trata-se de inspirar, alinhar e direcionar equipes rumo ao sucesso.

De olho nisso, a EXAME elencou cinco recomendações para se tornar um líder mais completo e ajudar seu time a atingir resultados de alto nível. Confira a seguir.

1. Invista em habilidades de comunicação assertiva

A comunicação é a base de qualquer liderança eficaz. Aprenda a ouvir ativamente, adaptar seu discurso ao público e resolver conflitos de forma construtiva. Use feedbacks regulares para criar um ambiente de confiança.

2. Desenvolva visão estratégica

Liderar não é apenas gerenciar o presente; é antecipar o futuro. Faça cursos, leia sobre tendências do mercado e estude como grandes líderes traçam estratégias de longo prazo que alinham a equipe aos objetivos do negócio.

3. Pratique a inteligência emocional

Um bom líder entende as emoções de sua equipe e como elas impactam o desempenho. Aprenda a lidar com pressão, mostrar empatia e motivar pessoas em diferentes momentos e contextos.

4. Busque conhecimento em gestão

Saber liderar não é apenas delegar tarefas, mas organizar processos, definir prioridades e medir resultados. Invista em formações que abordem gestão de equipes, produtividade e liderança adaptativa.

5. Nunca pare de aprender

Os melhores líderes estão sempre evoluindo. Participe de workshops, leia livros sobre liderança e aprenda com as experiências de outros líderes. O aprendizado contínuo mantém você à frente e preparado para novos desafios.

Pré-MBA ensina habilidades em gestão

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui .

