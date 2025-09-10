Ela foi promovida no LinkedIn 5 vezes em 6 anos com uma estratégia de 'apenas três passos'

Após se formar na Universidade de Columbia em 2015, Jade Bonacolta conseguiu um emprego no no LinkedIn. Ao longo de seis anos e meio, conquistou cinco promoções até se tornar chefe de marketing para tecnologia empresarial. Em 2022, levou essa experiência para o Google.

O segredo desse crescimento acelerado? O modo como conduzia suas reuniões individuais com seus gestores. As informações foram retiradas do Business Insider.

Muitos profissionais encaram as reuniões com seus gestores como momentos de passividade, esperando apenas receber direcionamentos. No entanto, gerentes costumam supervisionar diversas pessoas, o que torna esses encontros uma oportunidade valiosa para se destacar.

Ciente disso, Jade começou a preparar resumos estruturados enviados antes da reunião. Neles, ela destacava três pontos principais: o que funcionou bem na semana anterior, no que pretendia focar na próxima e uma nova ideia para otimizar processos.

A estratégia teve um impacto imediato. Seu gestor considerou os resumos tão eficazes que pediu que toda a equipe adotasse o modelo. A prática ajudou não apenas a tornar as reuniões mais produtivas, mas também a garantir que seu trabalho fosse reconhecido por quem tomava as decisões sobre promoções.

Tornando seu trabalho visível e estratégico

Um dos pilares desse método foi a criação de uma "pasta de vitórias". Cada vez que recebia um feedback positivo ou um reconhecimento por seu trabalho, Jade armazenava a mensagem. Dessa forma, na hora de escrever seus resumos e preparar avaliações de desempenho, tinha um histórico detalhado de suas contribuições. "Eu entendia que poderia estar fazendo o melhor trabalho do mundo, mas, se as pessoas certas não soubessem disso, meu esforço não valeria tanto", explicou.

Além de evidenciar suas conquistas, ela também demonstrava iniciativa ao antecipar prioridades e desafios. Em vez de esperar que seu gestor determinasse suas tarefas, apresentava um plano de ação e solicitava conselhos estratégicos para se preparar melhor. Essa abordagem proativa fortalecia sua autonomia e demonstrava maturidade profissional.

Outro diferencial foi a capacidade de identificar e resolver pequenos problemas antes que se tornassem grandes obstáculos. Toda semana, ela analisava ineficiências que poderiam ser facilmente solucionadas.

Um exemplo disso foi a criação de um boletim informativo interno para destacar as ações da equipe. A iniciativa chamou a atenção de líderes de outras áreas, ampliando sua influência dentro da empresa.

Liderança exige proatividade e pensamento estratégico

Ao longo dos anos, essa abordagem não apenas garantiu promoções, mas também mudou sua relação com seus superiores. Em vez de ser vista apenas como uma subordinada, Jade passou a ser tratada como parceira estratégica.

Essa transformação foi resultado direto da forma como estruturou suas reuniões, reforçando a importância de transformar momentos rotineiros em oportunidades de crescimento.

Para quem busca crescimento na carreira, a lição é clara: esperar ser notado não é suficiente. Construir visibilidade, demonstrar iniciativa e antecipar desafios são estratégias essenciais para se destacar. Em um cenário competitivo, aqueles que tomam a dianteira na gestão de suas próprias carreiras são os que avançam mais rápido.

