Impulsionada pela demanda por IA, Foxconn projeta receita recorde em 2025: US$ 234 bilhões

Impulsionada pela demanda por servidores de inteligência artificial, a taiwanesa Foxconn projeta receita recorte em 2025 de US$ 234 bilhões. A projeção foi apresentada pelo presidente, Young Liu, durante a assembleia anual de acionistas da maior fabricante terceirizada de eletrônicos do mundo.

Um recuo no prognóstico havia sido feito no início de maio, motivado por incertezas relativas à guerra comercial dos EUA, impactos nas cadeias globais e oscilações cambiais, mas foi revertido pela empresa, que segue ampliando sua atuação em setores estratégicos.

Famosa pela montagem do iPhone, a Foxconn tem investido em servidores de IA para gigantes como Amazon e Nvidia. Produtos para nuvem e redes foram responsáveis por 34% da receita do primeiro trimestre, atrás apenas dos eletrônicos de consumo, que respondem por 40%.

As ações da Foxconn fecharam em alta de 2,6% na bolsa de Taiwan, superando o avanço de 0,2% do índice Taiex.

Parceria com montadoras japonesas

No segmento de veículos elétricos, Liu revelou que a empresa está prestes a anunciar outra parceria com uma montadora japonesa. No começo do mês, a Foxtron Vehicle Technologis, subsidiária da empresa, já havia anunciado um acordo para o fornecimento de um modelo para a Mitsubishi Motors, que planeja sua venda na segunda metade de 2026.

A Foxconn também já demonstrou interesse em cooperar com a Nissan, após a suspensão das negociações para fusão com a Honda.