CEO da Amazon Web Services revela a habilidade que vai definir quem prospera na era da IA

Matt Garman, CEO da Amazon Web Services
Redatora
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10h45.
Última atualização em 4 de novembro de 2025 às 11h11.
Em meio à corrida pela inteligência artificial, o CEO da Amazon Web Services, Matt Garman, faz um alerta: o futuro não será dominado apenas por quem entende de tecnologia, mas por quem desenvolve pensamento crítico. As informações foram retiradas da CNBC Make It.
Durante o programa “Closing Bell Overtime”, Garman contou que esse foi o principal conselho que deu ao próprio filho, prestes a ingressar na faculdade.
“Parte de ir para a faculdade é desenvolver o pensamento crítico”, disse. “É menos sobre o aprendizado de habilidades específicas e mais sobre como você se torna um pensador crítico. Em muitos aspectos, essa será a habilidade mais importante daqui para frente.”
Para o CEO, à medida que a inteligência artificial se integra a todos os setores, o verdadeiro diferencial estará na mente humana, na capacidade de questionar, criar e conectar ideias.
Garman acredita que a aptidão de aprender continuamente e se adaptar será tão relevante quanto qualquer competência técnica.
Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37
Essa percepção já se confirma no mercado: enquanto algoritmos assumem tarefas repetitivas, cresce a busca por profissionais capazes de avaliar contextos complexos e tomar decisões com discernimento.
Pesquisas apontam que a IA pode reproduzir padrões, mas ainda não compreende nuances humanas, algo essencial em processos criativos e estratégicos.
O próprio Sam Altman, CEO da OpenAI, reforçou esse ponto ao afirmar que o pensamento crítico é “a habilidade mais valiosa do futuro”. “A IA pode gerar boas ideias, mas ainda é preciso um humano para dizer: ‘é isso que as pessoas realmente querem’”, disse.
Além disso, Garman destacou outras competências decisivas na era digital: adaptabilidade e comunicação.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga
Um relatório recente do LinkedIn reforça essa tendência: recrutadores estão priorizando candidatos capazes de se adaptar rapidamente às mudanças. Mesmo com o avanço da IA em tarefas administrativas, o contato humano continua indispensável.
Em síntese, o diferencial competitivo do futuro não está apenas em saber usar ferramentas de IA, mas em entender o que fazer com elas.
O pensamento crítico seguirá essencial, mas quem aprender a compreender a lógica e o potencial da inteligência artificial estará um passo à frente.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL