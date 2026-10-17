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Mega-Sena de R$ 170 milhões: apostas terminam neste sábado; veja horário

Concurso 3.071 será sorteado no domingo, 18, às 11h; jogo simples custa R$ 6 e pode ser registrado até as 22h de sábado

Apostas da Mega-Sena: concurso 3.071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões e sorteio no domingo, 18, às 11h (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Apostas da Mega-Sena: concurso 3.071 tem prêmio estimado em R$ 170 milhões e sorteio no domingo, 18, às 11h (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 09h56.

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A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 170 milhões para o concurso 3.071, neste domingo, 18. O sorteio começa às 11h. As apostas individuais encerram às 22h de sábado, 17, e os bolões digitais podem ser comprados até as 10h45 de domingo. O jogo simples custa R$ 6.

A Mega-Sena pode pagar R$ 170 milhões neste domingo, 18 de outubro, no concurso 3.071. O sorteio está previsto para as 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa.

O prêmio acumulou após o concurso 3.070, realizado na quarta-feira, 14, terminar sem acertadores das seis dezenas. O valor anunciado para a próxima extração é uma estimativa.

Para participar com um jogo individual, o prazo termina às 22h deste sábado, 17. A aposta de seis números custa R$ 6, e o encerramento da venda de cotas de bolões digitais segue outro horário: 10h45 de domingo. Os horários são de Brasília.

Até quando é possível apostar na Mega-Sena?

As apostas individuais podem ser registradas nas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. No atendimento presencial, é necessário observar também o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

O prazo para o jogo individual termina no sábado, embora o sorteio seja no domingo de manhã.

Esse calendário decorre de uma mudança anunciada pela Caixa em julho. Desde o dia 19 daquele mês, os sorteios regulares das loterias que ocorriam aos sábados passaram para domingo, às 11h. Os bolões eletrônicos podem ser comercializados até 15 minutos antes da extração.

Quanto custa o jogo e qual é a chance de ganhar?

Na Mega-Sena, é possível selecionar de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. Marcar sete dezenas custa R$ 42; oito, R$ 168. Também há premiação para quem acerta quatro ou cinco números.

Com seis dezenas, a probabilidade de acertar a sena é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cotas a partir de R$ 7. Nas cotas organizadas por lotéricas, pode haver tarifa de serviço adicional de até 35%.

Depois do sorteio, é importante conferir o recibo: o prazo de resgate é de 90 dias. Quem deixa esse período passar perde o direito ao prêmio.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixa

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