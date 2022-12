O efeito rebote nas amizades em ambientes profissionais

A boa convivência no ambiente profissional incentiva a comunicação assertiva e o trabalho em equipe do time, segundo especialistas do Instituto Gallup, empresa internacional de consultoria e Recursos Humanos. A conexão entre membros de uma equipe é capaz de facilitar a abertura para assuntos delicados e, até mesmo, para dúvidas pontuais que influenciam nas entregas do trabalho.

De forma geral, esse estilo de relação interpessoal é bastante valorizado. De acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Comparably, mais da metade dos colaboradores entrevistados afirmava ter um "melhor amigo" na empresa, com destaque para profissionais da gestão (66%) e de RH (65%). Além das amizades mais próximas, outros levantamentos estudam também relações mais distantes, como o produzido pela Olivet Nazarene University, que trouxe resultados expressivos em relação ao assunto.

Conforme dados publicados pela universidade estadunidense, 82% das pessoas afirma ter algum tipo de amizade dentro do espaço profissional. Contudo, além dos pontos positivos desse tipo de relacionamento, como um ambiente de trabalho saudável, é preciso dar atenção a reações negativas atreladas a estes costumes.

Amizades exigem manutenção constante e, por isso, são capazes de fazer com que um dia de trabalho possa ser mais longo, segundo o Instituto Gallup. A pesquisa mostra que o profissional, além de precisar se dedicar para suas entregas, precisaria também esforçar-se, em paralelo, para manter laços pessoais fortes. Essa cobrança indireta é a principal responsável pela exaustão e pelo desgaste emocional daqueles que mantêm um contato muito próximo com o time da empresa.

