Capacite-se em ESG: curso online e gratuito com certificado está com inscrições abertas

ESG. A sigla, que tem moldado negócios e transformado carreiras em todo o mundo, já é considerada a maior tendência de trabalho da década – e ajuda a impulsionar o setor da sustentabilidade como o mais promissor em termos de empregabilidade pelos próximos cinco anos.

Para se ter ideia, segundo dados apresentados em um relatório do Fórum Econômico Mundial, um cenário de recuperação verde e aplicação mais ampla dos padrões ESG pode resultar em um crescimento adicional de até 3,5% do PIB global – e criar cerca de 9 milhões de novos empregos anualmente – até 2027.

Curso Carreira em ESG: dê o primeiro passo para se tornar um dos profissionais cobiçados da maior tendência de negócios da década. Inscreva-se gratuitamente!

Mas o documento também alerta para a falta de profissionais qualificados disponíveis no mercado. “Embora haja um crescimento contínuo de empregos verdes nos últimos quatro anos, conforme indicado por uma pesquisa adicional realizada pelo LinkedIn, a requalificação e o aprimoramento de habilidades verdes não estão acompanhando esse ritmo”, diz um trecho do relatório.

É nesse contexto – e com o intuito de ajudar profissionais a manterem sua competitividade no mercado – que o Ibmec e a EXAME anunciam a abertura de mil vagas gratuitas para a segunda edição do treinamento virtual Carreira em ESG 2.0. Com direito a certificado de participação, o curso tem como objetivo preparar profissionais de diferentes áreas para aplicar os princípios ESG em suas carreiras.

Durante as aulas, que vão ao ar a partir de 12 de junho, serão abordados temas como a integração dos princípios ESG no planejamento estratégico das empresas, a importância da sustentabilidade e das questões sociais e de governança corporativa nos negócios e, principalmente, como dar os primeiros passos para se especializar na área e aproveitar as oportunidades em ESG que devem surgir nos próximos anos.

Para conferir se ainda há vagas gratuitas disponíveis, basta acessar o site oficial do curso clicando aqui ou no link abaixo.

INSCRIÇÃO GRATUITA PARA O CURSO CARREIRA EM ESG 2.0