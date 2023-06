Dia Mundial do Meio Ambiente: evento gratuito reúne especialistas para debater rumos do ESG no mundo

Em 5 de junho de 1972, uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas instaurou a data como o Dia Mundial do Meio Ambiente com o objetivo de conscientizar as pessoas, organizações e instituições sobre os problemas ambientais enfrentados pelo planeta.

Assim como a criação do Dia Mundial do Meio Ambiente, a disseminação do ESG (sigla em inglês para boas práticas com foco na preservação ambiental, social e de governança) também é um alerta para a necessidade de se olhar para as mudanças climáticas no mundo.

De acordo com um novo estudo da Organização Mundial Meteorológica (OMM), a temperatura global deve bater taxas recordes nos próximos 5 anos como consequência do efeito estufa. A probabilidade de a média anual de aquecimento ultrapassar os 1,5º C (valor considerado o “limite seguro”) até 2027 é de 66%.

Para reforçar a importância de implementar o ESG nas organizações, empresas e no dia a dia das pessoas, e para ampliar o debate sobre o tema, a EXAME organizou o Mês do ESG, a 3ª edição do evento que acontece em junho e reúne dezenas de especialistas para falar sobre a maior tendência de negócios da década.

Com mais de 17 painéis programados, mais de 50 palestrantes confirmados e 17 horas de conteúdo, o Mês do ESG se propõe a falar sobre os rumos das práticas ESG no Brasil e no mundo.

No centro dos debates, estarão temas como economia circular, diversidade, economia de baixo carbono, marco de saneamento, uso racional da água e o papel do setor privado no avanço da agenda ESG.

Veja, abaixo, a lista de palestrantes confirmados até o momento:

Lori Castillo Martinez , vice-presidente Executiva e Chief Equality Officer da Salesforce

Luiz Awazu Pereira da Silva , vice Gerente Geral do BIS

Celso Athayde , CEO Favela Holding

Raj Sisodia , membro fundador do movimento do Capitalismo Consciente

Fernanda Ribeiro , cofundadora e CEO da Conta Black e Presidente do Conselho Administrativo da Associação AfroBusiness

Estevan Sartorelli , cofundador e Co-CEO Dengo Chocolates

Patricia Furtado de Mendonça , fundadora & CEO da Acqua Mater

Marta Porto , crítica da Cultura e Consultora

Caroline Busatto , fundadora da Inside Lab

Rafael Kelman , diretor Executivo da PSR

Jandaraci Araújo , conselheira de Administração e Fiscal Independente

Rodrigo Oliveira , CEO Green Mining

Roberta Cantinho , coordenadora de Clima da Amazônia Brasileira – TNC Brasil

Marina Albuquerque , analista de Investimentos Sustentáveis e de Impacto BTG Pactual

Frederic de Mariz , head de ESG UBS BB América Latina

Carlo Pereira , CEO do Pacto Global da ONU BR

Sonia Consiglio , especialista em sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global das Nações Unidas

Mauro Homem , vice-presidente de Sustentabilidade & Assuntos Corporativos da Heineken

Pedro Paro , fundador e CEO Humanizadas

Silvia Carvalho Nascimento , CEO da Aço Verde do Brasil

Édison Carlos , presidente do Instituto Aegea

Tasso Azevedo , coordenador Geral da MapBiomas

Nabil Moura Kadri , superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES

Agnes Maria de Aragão da Costa , diretora – ANEEL

Sérgio All, coFounder na Conta Black e Chairman da Black X Investimentos e Inovação

Marina Marçal , research Fellow em Política Climática pelo Washington Brazil Office

Talita Lacerda , CEO da Petlove

Sofia Esteves , fundadora e Presidente do Conselho Cia de Talentos / Bettha.com

Beatriz Luz , CEO da Exchange4Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular Brasil

João Daniel de Carvalho , head de Estratégia da ERA – Ecosystem Regeneration Associates

Rodrigo Rollemberg , secretário de economia verde do MDIC

L uiza de Vasconcellos , head de Negócios ESG Itaú BBA

Luciano Porto , advogado e Colunista EXAME

Renata Faber , head de ESG na Exame

Rodrigo Caetano , editor ESG

Talita Assis , especialista em Meio Ambiente EXAME

Marina Filippe , repórter EXAME

