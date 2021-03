Burger King abre vagas com home office no time de tecnologia

A BK Brasil, empresa responsável pelas redes Burger King e Popeyes, quer aumentar o seu time de tecnologia e está contratando para vagas com home office em São Paulo.

São 40 oportunidades para cargos como Product Owner, Scrum Master, Engenheiro(a) de Dados, Analista de BI (business intelligence), Arquiteto(a) de Soluções, Cientista de Dados e Analista de Infra DevOps.

As equipes nessas áreas têm atuado remotamento, então as oportunidades estão abertas para profissionais em qualquer local do mundo para trabalhar em home office.

O objetivo das novas contratações é acelerar o processo de digitalização da empresa. Segundo Ariel Grunkraut, diretor de marketing e tecnologia da BK Brasil, o propósito da empresa é se tornar a marca de fast-food mais conectada com os consumidores no país.

“Sabemos que uma transformação tecnológica está diretamente ligada a uma mudança cultural e de mindset, e esse processo é sobre pessoas. Acreditamos que a diversidade de perfis profissionais será um diferencial estratégico, por isso, estamos buscando compor um time, plural e diverso, para tornar todo esse processo interno ainda mais enriquecedor”, fala ele.

O processo de inscrição em si também é singular. Além de conferir as novas vagas pelo LinkedIn, os candidatos podem participar do processo se inscrevendo pelo WhatsAppe e um chatbot vai auxiliar os profissionais.

Dessa forma, os interessados devem enviar seu currículo através do número (11) 94317 6360 no aplicativo.