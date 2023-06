BTG Pactual oferece programa de capacitação gratuita para mulheres em tecnologia

O banco BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo de controle da EXAME, e a ADA Tech, consultoria especializada na capacitação em tecnologia, estão com inscrições abertas para o programa BTGfazTECH, que vai desenvolver, de forma gratuita, mulheres interessadas em aprofundar seus conhecimentos em linguagens de programação.

Serão oferecidas 30 vagas para profissionais com graduação completa, preferencialmente em cursos de Tecnologia da Informação (TI), e 10 mil bolsas de cursos digitais em Back-End Java ou Web C#.

Quais são os pré-requisitos

Entre os pré-requisitos é desejável ter conhecimento em programação orientada a objetos e lógica de programação.

O prazo para a inscrição é 13 de junho, e o processo seletivo terá cinco etapas: curso online, teste de aptidão em tecnologia, vídeos de apresentação, dinâmicas em grupo, além de resolução de caso que envolve desafio em código fonte.

O que vai ser ensinado

As selecionadas passarão por uma trilha de formação de cinco meses, com início em agosto. As aulas serão online, com grade de 324 horas de conteúdo técnico em:

linguagens de programação Java e C#;

lógica de programação e orientação a objetos;

programação web;

arquitetura de software;

metodologia ágil;

testes automatizados.

Como se inscrever

Ao final do curso existe a possibilidade de contratação pelo banco, para atuar nos escritórios de São Paulo ou Rio de Janeiro.

“Por meio da qualificação técnica, queremos estimular o aumento de mulheres em um setor que ainda é predominantemente masculino”, diz Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área de recrutamento e seleção do banco.

Para realizar a sua inscrição no BTGfazTECH acesse a página do programa.