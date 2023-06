Bloomberg Women's Buy-Side Network Brasil realiza mentoria em SP

O Conselho de Administração da Bloomberg Women's Buy-Side Network (BWBN) Brasil 2023 discutiu os desafios de conseguir mais mulheres em cargos executivos seniores no setor de gestão de ativos.

No escritório da Bloomberg em São Paulo, o Conselho se reuniu com 30 mulheres, com cerca de 15 anos de experiência, sobre o que as ajudou a chegar a cargos de nível executivo. O painel de discussão foi seguido por sessões de mentoria e networking.

O Conselho BWBN Brasil 2023 inclui Milena Landgraf, executiva experiente na indústria de fundos, especializada em gestão de portfólio, Vivian Murakoshi Lee, Sócia Diretora e Head de Crédito da Ibiuna Investimentos, e Ana Luísa Rodela, CFA, Head de Crédito da Bradesco Asset Management.

“O networking é essencial para as mulheres na gestão de investimentos ouvirem sobre cargos mais altos”, disse Landgraf, acrescentando: "É algo que os homens fazem regularmente, mas as mulheres nem sempre reservam tempo para fazê-lo por causa de outras responsabilidade atribuídas à elas".

Rodela disse que “criar um espaço seguro para fazer networking é uma iniciativa que as ajudará a aprender com cada uma. Isso facilitará as vozes femininas a serem ouvidas.”

A diretoria da BWBN Brasil conversou com as participantes sobre os desafios da licença maternidade, gestão de equipes e recrutamento. Elas também deram dicas de como se posicionar corretamente para seguir em frente na carreira e questões como pedir aumento.

“Temos o dever de desconstruir a ideia de que ser mulher na indústria do Buy-Side pode ser um obstáculo. Como há menos mulheres na gestão de investimentos, elas se destacam e precisam se apoiar para seguir em frente”, disse Lee. O painel de discussão foi moderado por Cristiane Lucchesi, repórter sênior de finanças e jurídico da Bloomberg News.

“A Bloomberg continuará a apoiar as mulheres com eventos, informações e treinamento para ajudá-las a ter sucesso no setor de gestão de ativos. O BWBN Brazil Chapter é dedicado a encorajar, engajar e reunir mulheres”, disse Karin Edelweiss, CFA, que lidera os relacionamentos da Bloomberg com grandes empresas de gestão de ativos no Brasil.

Outras iniciativas BWBN

Este foi o último evento da BWBN Brasil que foi formado em 2021. O grupo, trabalhando com a Bloomberg Corporate Philanthropy, treinou 50 mulheres em programação de computadores em linguagem Python e ferramentas de desenvolvimento Bloomberg Quant. O grupo também discutiu a importância de ter a designação de analista financeiro certificado (CFA).

Os programas anteriores foram liderados pelos sócios fundadores da BWBN Brasil: Flavia Almeida, CEO, Península Partners; Tatiana Grecco, Diretora de Riscos do Itaú Unibanco e Luciane Ribeiro, Fundadora e Principal Sócia da 3V Capital Asset Management Ltda.