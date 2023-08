Brasken, Coca-Cola, Unilever e outras empresas estão com vagas de estágio e trainee. Veja os prazos

Quando a empresa possui boas práticas de trabalho, a tendência é atrair e reter profissionais. A pesquisa FEEx – FIA Employee Experience 2022, realizado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), com mais de 3.600 estagiários, entre maio e julho de 2022, mostra que 26% dos estagiários pretendem permanecer na empresa até sua aposentadoria. Apenas 11% deles buscam ficar até um ano.

“Em bons ambientes de trabalho, mesmo com a dinâmica de mercado de trabalho atual, podemos observar que os estagiários se sentem bem e buscam também uma carreira longeva”, afirma Lina Nakata, pesquisadora da FEEx.

Para você que busca encontrar um oportunidade de estágio ou trainee e construir uma carreira em uma boa empresa, veja algumas oportunidades disponíveis no mercado de trabalho neste segundo semestre:

A petroquímica Braskem inicia o processo de inscrições para seu Programa de Estágio 2024. As pessoas interessadas poderão se inscrever entre 15 de agosto e 11 de setembro. Nesta edição, serão oferecidas 223 vagas para os cinco estados onde a companhia está presente (São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas).

O programa pretende atrair o público universitário e técnico com ênfase na contratação de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência. A meta para o estágio universitário é contratar, do total de pessoas candidatas, pelo menos, 52% de mulheres, 45% de pessoas negras, além de preencher 15 vagas afirmativas para pessoas com deficiência. Para o estágio técnico, a meta é contratar pelo menos 52% de mulheres e 45% de pessoas negras.

As vagas são para estudantes de nível universitário que estejam cursando a partir do 3º semestre da graduação nos mais diversos cursos superiores. Já estudantes de nível técnico precisam estar cursando a partir do segundo semestre e ter no mínimo um ano de vínculo com a instituição de ensino para a realização do estágio nos cursos de Química, Plásticos, Mecânica, Mecatrônica, Automação, Eletrônica, Eletroeletrônica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Petroquímica, entre outros.

Estudantes que ingressarem na empresa por meio do Programa de Estágio terão a possibilidade de acesso a uma bolsa de estudo de inglês se tiverem até o nível básico do idioma, ou, como ação afirmativa, se declararem pessoas pretas ou pardas. Além disso, a empresa promoverá treinamento em ferramentas de informática como Excel, Power BI, Power Point, entre outras, para nivelar os conhecimentos.

Inscrições: pelo site da Braskem.

A Claro, telefonia móvel/fixa, e TV por assinatura, em parceria com a Eureca, consultoria de RH voltada para juventudes, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2023: Seu Futuro + Claro, que oferecerá oportunidades para atuar nas áreas de Marketing, Comercial, Comunicação, Inteligência de Mercado, Recursos Humanos, Logística, Finanças, Jurídico, Soluções Digitais, Employer Branding e entre outras.

Ao todo serão mais de 50 vagas com carga horária de 6 horas por dia e modelo híbrido de trabalho, bolsa-auxílio de R$ 2.000,00 e benefícios como seguro de vida; vale transporte; plano de saúde e odontológico; vale alimentação ou refeição e combo colaborador, que dá direito a 30% de desconto nos serviços de TV, Telefone Fixo e Móvel e Internet Fixa e Móvel.

As inscrições acontecem até dia 31 de agosto e tem como pré-requisito que o candidato esteja cursando ensino superior, com previsão de formação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, seja ele bacharelado ou tecnólogo, resida ou tenha disponibilidade de mudança para as localidades da vaga escolhida, que são: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Recife (PE).

Inscrições: acesse o portal de vagas da Claro.

A Coca-Cola FEMSA Brasil, fabricante do sistema Coca-Cola com maior volume de vendas no mundo e responsável pela produção e distribuição de mais de 100 marcas, anuncia a abertura de inscrições para seu Programa de Estágio e Trainee 2024, o #SomosMais.

Com processo seletivo realizado em parceria com a Eureca, o programa inicia com as vagas para trainee. Até 11 de setembro os candidatos poderão se inscrever para as 15 vagas, sendo 2 delas afirmativas para PCDs, para atuação presencial em Jurubatuba ou Jundiaí, em São Paulo. O programa ainda tem o objetivo de, entre todos os contratados, ter 60% de pessoas negras.

As oportunidades são para as áreas de Marketing, Novos Negócios, Comercial, Tecnologia, Recursos Humanos, Jurídico, Administração & Finanças e Supply Chain, e, para concorrer, é necessário realizar um cadastro na página oficial do programa na plataforma Eureca, onde também será selecionada a oportunidade desejada.

Pré-requisitos

Disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo (as vagas são abertas para candidatos de todo o País, desde que tenham disponibilidade de mudança)

Possuir formação superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) concluída entre dezembro de 2020 a dezembro de 2023

Não é necessário saber outros idiomas e pacote office

Vontade de SER MAIS e se desenvolver com a Coca-Cola FEMSA

Desejar participar dessa transformação em busca de um mundo mais sustentável

Inscrições: no portal de vagas da Coca-Cola FEMSA Brasil

O Credit Suisse, banco suíço de investimento, está com vagas para estudantes de Economia, Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Matemática ou Engenharia. O prazo para se inscrever vai até o dia 18/08.

Requisitos da vaga: - Ter disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de forma presencial; - Estudantes do Ensino Superior em Economia, Administração, Ciências contábeis, Estatística, Matemática ou Engenharia - Previsão de formação a partir de Junho de 2025; - Possuir conhecimento avançado no Excel; - Ter disponibilidade para estagiar no bairro Itaim Bibi em São Paulo, SP.

Inscrições: acesse o portal de vagas do banco Credit Suisse.

Flex

A Flex, fábrica de aparelhos eletrônicos, está com vagas para estudantes de engenharia. A bolsa auxílio vai até R$ 1.700,00. A empresa está com processo seletivo aberto também para pessoas com deficiência.

Veja os requisitos:

Estar cursando Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia da Computação - todos os cursos com previsão de formação mínima para Junho de 2025.

Ter disponibilidade para estagiar das 9:00 às 15:30

Possuir conhecimento intermediário no Inglês

Possuir conhecimento intermediário no Excel

Disponibilidade para estagiar presencialmente em Jaguariúna (Transporte Fretado)

Inscrições: no portal de vagas da Flex

Localiza&CO, empresa de aluguel de carros, está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee Supervisão com oportunidades em diversas cidades do Brasil, por isso, é importante que os interessados tenham disponibilidade para mudar de cidade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro. O programa é voltado para profissionais graduados em curso superior entre janeiro de 2018 e junho de 2023. Experiências profissionais relacionadas ao comércio, vendas de produtos e serviços e atendimento ao público serão diferenciais para os(as) candidatos(as).

Entre os benefícios, os funcionários da empresa poderão contar com o convênio médico e odontológico, previdência privada, participação nos lucros e resultados, Gympass, vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, auxílio creche, desconto no aluguel de carros, na compra de veículos seminovos e assinatura de Meoo – solução de carro por assinatura da Companhia -, desconto na compra de medicamentos e Telemedicina.

Inscrições: por meio do site da Localiza.

A Mosaic Fertilizantes, produtora global de fosfatos e potássio combinados, está com as inscrições abertas para nova edição do seu programa de estágio “Novos Talentos”. As vagas têm estratégia afirmativa e são direcionadas a pessoas negras e mulheres com graduação a partir de dezembro de 2024. A previsão de início para os estudantes selecionados é outubro de 2023.

As oportunidades estão espalhadas pelos estados de São Paulo (Cajati e São Paulo), Minas Gerais (Araxá, Tapira e Uberaba), Paraná (Paranaguá) e Sergipe (Rosário do Catete), e são voltadas para cursos como Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciência e Tecnologia, Ciências Econômicas, Direito, Economia, Engenharias, Geologia, Logística, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Relações Internacionais, Sistemas de Informação e áreas afins.

Inscrições: os interessados podem se inscrever até 3 de setembro pelo site da Mosaic Fertilizantes

O banco Santander está com vagas destinadas para o F1rst - programa de estágio em tecnologia para pessoas pretas e pardas. São 40 oportunidades de estágio para estudantes pretos ou pardos que estejam cursando graduação ou tecnólogo nas áreas de tecnologia, dados, qualidade ou cultura organizacional. As inscrições vão até o dia 31/08.

Inscrições: no portal de vagas do Santander

A Unilever, empresas de bens de consumo do mundo, com marcas icônicas como OMO, Dove, Rexona, Hellmann’s e Kibon, entre outras, abre nesta segunda, 14 de agosto, as inscrições para o Programa de Estágio de 2024.

Com um diferencial de proporcionar uma campanha 100% inclusiva, que dispensa a obrigatoriedade do idioma inglês, a iniciativa busca atrair profissionais diversos para representar a pluralidade da sociedade dentro da companhia.

Para o próximo ano, a multinacional trabalha com 105 vagas e espera incrementar o número de pessoas com deficiência e à população autodeclarada negra, sejam pardos ou pretos.

Início do programa: fevereiro de 2024.

fevereiro de 2024. Localidades das vagas: Brasília (DF), Pouso Alegre (MG), Igarassu e Recife (PE), Curitiba (PR), Aguaí, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e São Paulo, (SP), além de Rio de Janeiro (RJ).

Brasília (DF), Pouso Alegre (MG), Igarassu e Recife (PE), Curitiba (PR), Aguaí, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e São Paulo, (SP), além de Rio de Janeiro (RJ). Áreas de atuação: Comercial e Desenvolvimento de Negócios; Compras; Comunicação Institucional; Finanças; Jurídico; Logística; Marketing; Pesquisa e Desenvolvimento; Qualidade; Recursos Humanos; Supply Chain; Tecnologia da Informação; e Trade Marketing.

Comercial e Desenvolvimento de Negócios; Compras; Comunicação Institucional; Finanças; Jurídico; Logística; Marketing; Pesquisa e Desenvolvimento; Qualidade; Recursos Humanos; Supply Chain; Tecnologia da Informação; e Trade Marketing. Pré-requisitos: estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior (Bacharelado, Tecnólogo e Licenciatura), com formação prevista para dezembro de 2024, ou dezembro de 2025. Não há exigência de cursos ou de idiomas.

Inscrições: até 30 de agosto, no site da Unilever