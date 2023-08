 Cultivando inovação por meio da diversidade e do aprendizado contínuo

A construção do CSC como estratégia de crescimento da companhia

Na semana passada recebemos na redação da Exame o diretor do melhor Centro de Soluções Compartilhadas (CSC) do país, Carlos Janibelli, acompanhado do coordenador de Desempenho Operacional Robson Resende, ambos funcionários da Mosaic Fertilizantes. Em 2022, a empresa conquistou o prêmio concedido pela Associação Brasileira de Serviços Compartilhados (ABSC), após dois anos consecutivos ocupando o pódio – segundo lugar em 2021 e terceiro em 2020 –, tudo isso com somente quatro anos de existência do CSC.

Para otimizar seus processos, a empresa inaugurou seu CSC em dezembro de 2018, em Uberaba, gerando cerca de 350 empregos diretos e indiretos. A implementação veio para atender às demandas de uma companhia do agronegócio cada vez mais conectada e inovadora, que acabara de concluir a maior aquisição de sua história no Brasil, a compra das operações da Vale Fertilizantes.

Melhoria contínua e educação digital como marcas de um time de alta performance

O sucesso do CSC da Mosaic Fertilizantes foi construído tendo como bases a melhoria contínua, o foco no cliente e, principalmente, a construção de um bom ambiente de trabalho para os funcionários da empresa, que trabalha com conceitos de employee experience. Neste cenário, a parceria com a Witseed, braço de educação corporativa da Exame, foi essencial para o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem digital. “O ambiente contribui para que os funcionários queiram aprender cada vez mais, sendo os protagonistas do seu desenvolvimento e da sua carreira”, destaca Janibelli.

Não à toa, as equipes da Mosaic Fertilizantes somam mais de 33 mil horas assistidas na plataforma, com mais de 12 mil cursos concluídos até julho deste ano. O diretor comenta que a cultura de aprendizagem foi fundamental para a conquista do primeiro lugar no prêmio da ABSC. Assim que o funcionário inicia na empresa, ele precisa assistir cerca de 200 vídeos de treinamento disponíveis na SSAcademy (Shared Services Academy), iniciativa de capacitação e desenvolvimento digital disponibilizado pela Witseed com foco em CSCs. Além disso, mais de 1.000 vídeos de treinamentos de processos foram desenvolvidos nessa parceria, garantindo que o conhecimento esteja disponível a qualquer hora e em qualquer lugar.

O CSC da Mosaic Fertilizantes também promove pesquisas regulares para medir o nível de satisfação dos seus funcionários, acompanhando de perto a evolução de NPS (Net Promoter Score), que conta com resultados acima do mercado, como Índice de Satisfação de Qualidade Percebida (medida pelo Instituto da Qualidade) acima de 87% e um NPS recorrente acima de 9.

Saúde mental é o que interessa

Práticas relacionadas ao tema saúde mental são importantes na construção de um local de trabalho no qual os funcionários possam dar e ser o melhor de si. Uma delas é o programa de mindfulness, tema do case da Mosaic Fertilizantes na plataforma de streaming da Witseed. É por meio deste tipo de meditação que o CSC contribui para atenção plena aos funcionários, incentivando benefícios como a melhora na tomada de decisão, melhores relacionamentos e produtividade, além de um sentimento genuíno de felicidade no ambiente de trabalho.

Grandes empresas globais também vêm investindo nesse tipo de iniciativa, que, segundo Janibelli, é uma forma de reforçar não só a marca empregadora, mas, principalmente, de atrair, reter e desenvolver talentos. “Promover o bem-estar é a base para florescer novas habilidades”.

Diversidade e Inclusão geram resultados

Um ambiente de trabalho em que as pessoas se sintam acolhidas, seguras e valorizadas também é resultado da promoção da diversidade e inclusão. Desde o início de agosto, Janibelli ocupa a posição de diretor global de Diversidade e Inclusão da Mosaic. “Sinto que essa conquista é também reflexo do que fizemos no CSC da Mosaic Fertilizantes”, observa.

Com cerca de 350 funcionários atendendo a demandas dos times de todas as unidades da empresa no Brasil e no Paraguai, o CSC conta com profissionais de seis nacionalidades e de todas as gerações, de Baby Boomers à geração Z. Aproximadamente 10% da equipe possui habilidades diversas (PCDs). No quadro de empregados, elas são destaque, 64% do total, das quais 40% estão em cargos de liderança.

O processo contínuo de transformação global exige mindset atualizado e, para o diretor, isso vale “tanto para sociedade quanto para empresa”. A Mosaic mantém um programa corporativo de diversidade e inclusão, cujas ações foram iniciadas em 2018. No início deste ano, a empresa lançou suas Redes de Inclusão de Funcionários (EINs), de alcance global com foco em pilares de gênero, orgulho, gerações, raças e etnias, habilidades diversas e veteranos de guerra.

Agora, a Mosaic amplia seu programa com a nova posição de Janibelli, que diz ter um grande desafio pela frente: o desenvolvimento e implementação do Planejamento Estratégico de D&I para os próximos cinco anos, alinhado ao plano de negócios da companhia. Os resultados já alcançados pela Mosaic Fertilizantes com o CSC demonstram como a diversidade e a inclusão são o caminho para excelência e inovação, pelas riqueza que diferentes experiências e formas de pensar e propor soluções proporciona. Pesquisas realizadas recentemente mostram que empresas com maior diversidade de gênero têm lucratividade acima da média. Quando se olha para a diversidade étnica e cultural, o ganho é ainda mais expressivo: em 2019, as mais diversas tiveram lucratividade 36% superior às menos diversas (McKinsey).