Mercado Livre está com 230 vagas de emprego abertas; há opção de home office e anywhere office

O Mercado Livre, empresa de e-commerce e serviços financeiros, está com mais de 230 vagas de emprego abertas no Brasil.

As oportunidades são para diferentes funções, tanto para o modelo de trabalho híbrido, quanto presencial.

As posições contemplam todas as empresas do Mercado Livre, incluindo o Mercado Pago, seu banco digital, que concentra a maior parte das vagas: por lá são mais de 120 oportunidades em diferentes áreas.

Neste momento, as posições estão disponíveis para em cinco estados das regiões Sudeste, Sul e Norte do país.

O estado do Pará concentra oportunidades de vendas, assim como os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. As vagas de transportes, que estão no coração da operação de marketplace, somam neste momento mais de 80 posições nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

“Buscamos talentos diversos que se identifiquem com a nossa cultura, que tenham espírito empreendedor e que sejam protagonistas”, diz Patricia Monteiro de Araujo, diretora de Recursos Humanos do Mercado Livre no Brasil.

Modelo de home office e anywhere office do Meli

Desde 2021, o Mercado Livre e o Mercado Pago adotaram o modelo de trabalho flexível para os funcionários das áreas administrativas, no Brasil e América Latina. Na prática os empregados podem adotar o home office e ir para o escritório de acordo com a necessidade ou acordos estipulados entre áreas e líderes.

No ano passado, o Mercado Livre foi mais uma das empresas a aderir ao anywhere office para os funcionários das áreas administrativas. Por meio da política, eles podem exercer suas atividades de qualquer lugar do mundo por até 90 dias seguidos dentro de um ano.

Desde então, cerca de 200 funcionários, em toda a América Latina, já estão usufruindo o benefício de anywhere office da empresa.

Ao todo, o Mercado Livre 28 escritórios distribuídos entre os seguintes países: Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Peru, Estados Unidos e China.

Para saber mais informações sobre as vagas abertas e os requisitos para cada posição os interessados devem acessar a página de carreiras do Mercado Livre.

