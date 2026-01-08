Aula gratuita da EXAME revela como dominar a IA pode transformar sua carreira em 2026

No dia 8 de janeiro, às 19h30, a EXAME promove a masterclass gratuita Planejamento 2026, um evento ao vivo voltado para profissionais que querem dominar, de forma prática, as ferramentas de inteligência artificial mais poderosas do mercado. As informações foram retiradas da própria EXAME.

Em um mundo onde a IA se tornou parte do dia a dia — das interações nas redes sociais à tomada de decisões estratégicas nas empresas —, o conhecimento técnico deixou de ser exclusividade de especialistas em tecnologia. Hoje, saber utilizar recursos como Google Gemini, Gamma, Sora e Inner AI pode representar um diferencial competitivo real, independentemente da área de atuação.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

A aula será comandada por nomes de referência no cenário da inovação. Leo Candido, Head de Transformação IA-First na Artefact, membro das comunidades do Google AI e OpenAI, e Miguel Lannes Fernandes, Chief Artificial Intelligence Officer da EXAME, vão apresentar as principais ferramentas que todo profissional precisa conhecer para aumentar sua performance, produtividade e impacto em 2026.

Entre elas, estão:

Notebook LLM , ambiente de desenvolvimento para modelos de linguagem;

Base44 , sistema para organização e uso estratégico de dados;

Google Flow , ferramenta de automação inteligente;

Heygen , solução de vídeos com avatares realistas;

GPT Maker , para criar assistentes personalizados com IA;

Gemini , da Google, para tarefas multimodais;

Gamma , criador de apresentações e sites com inteligência artificial;

Sora, ferramenta de geração de vídeos com inteligência artificial.

Além disso, a aula contará com a participação de Bernard Braun, diretor de marketing da Inner AI, que vai mostrar como a tecnologia desenvolvida pela startup está sendo usada por empresas e profissionais para acelerar resultados com inteligência artificial aplicada à realidade dos negócios.

IA como ferramenta de crescimento profissional

A masterclass Planejamento 2026 não se propõe apenas a apresentar tendências. O objetivo é entregar, em duas horas de conteúdo direto e gratuito, um plano prático de uso da IA — que pode ser adotado por profissionais de áreas como marketing, finanças, tecnologia, vendas, RH, jurídico e muito mais.

A proposta é clara: mostrar como a inteligência artificial pode ser utilizada para:

Automatizar tarefas repetitivas , liberando tempo para atividades estratégicas;

Personalizar a comunicação e entrega de valor para clientes, colegas e lideranças;

Tomar decisões com base em dados , com mais agilidade e segurança;

Criar produtos e soluções mais rapidamente , com auxílio de IA generativa;

Melhorar a performance pessoal e da equipe, com foco em produtividade.

Com o avanço acelerado da inteligência artificial, o domínio dessas ferramentas pode representar uma virada de chave na carreira. Segundo os especialistas que participarão da masterclass, o mercado caminha para um cenário em que saber trabalhar com IA será tão básico quanto saber usar planilhas ou apresentar um projeto.

Transformação começa agora

A oportunidade é especialmente relevante para quem deseja se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico. A adoção da inteligência artificial não é apenas uma vantagem – em muitos casos, passou a ser uma exigência para quem ocupa (ou quer ocupar) cargos de liderança ou posições estratégicas.

A masterclass da EXAME chega em um momento decisivo: o início de 2026 marca um novo ciclo no mercado de trabalho, e os profissionais que começarem agora a se apropriar das ferramentas de IA terão maior capacidade de planejar, executar e se adaptar aos desafios do futuro próximo.

Em um cenário onde a IA deixou de ser tendência para se tornar instrumento essencial de competitividade, eventos como esse funcionam como um verdadeiro mapa para quem deseja trilhar uma jornada de evolução profissional.

Para garantir sua vaga, clique aqui.