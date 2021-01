Até Buffett já teve medo de falar em público. E foi assim que ele o venceu

Suor, tremedeira, dor de barriga e apagão de ideias. Você já passou por um aperto na hora de fazer uma apresentação? Laila Wajntraub, fundadora do Clube da Fala e professora do curso “Oratória: como falar em público sem medo” do Exame Academy, fala que esse terror é super comum e até o megainvestidor Warren Buffett já confessou que passava mal antes de apresentações.

Na verdade, uma pesquisa do jornal Sunday Times descobriu que a maioria das pessoas colocam esse medo acima até da morte.

“O medo é uma reação inata do ser humano. O medo de falar em público não é perigo para nossa sobrevivência, não estamos na frente de animais ferozes, mas a sensação é a mesma”, diz a especialista.

Todas as reações que os leitores da Exame descreveram quando questionados sobre esse medo no Instagram fazem parte dessa resposta natural do nosso corpo contra uma situação de ameaça. E a professora tirou dúvidas e passou conselhos sobre esse sentimento no novo episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos.

“Infelizmente, no Brasil, nós não somos treinados adequadamente. Nem mesmo em formações como jornalismo ou direto, ninguém ensina como a gente deve falar melhor”, diz.

A fórmula de Buffett para vencer o medo não foi mágica, ele investiu em sua educação. O bilionário fez um curso!

“No meu escritório, você não vai ver o meu diploma da Universidade de Nebraska. E não vai ver o diploma de mestrado que consegui na Universidade de Columbia. Você verá o meu certificado do curso Dale Carnegie”, disse o bilionário no documentário da HBO “Becoming Warren Buffett”.

Buffett completou o curso na sua segunda tentativa em 1952.

Além de entender a origem do medo e ansiedade, melhorar sua oratória segue uma regra antiga: a prática leva à perfeição.

“A dica que dou é: pratique. Comunicação é treino. Não adianta saber muito, adquirir muito conteúdo técnico. A leitura ajuda? Sim, a leitura ajuda a aumentarmos nosso vocabulário. Mas isso não quer dizer que você vai conseguir transformar isso em palavras”, aconselha a CEO do Clube da Fala.

Confira o episódio completo do podcast: