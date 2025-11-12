Por que a esse tipo de gestão falha — e como os líderes podem fazer a diferença com três passos

12. Olhe o fracasso dos outros e tire lições (STUDIO GRAND OUEST/Thinkstock)
A transformação dentro das organizações não precisa ser uma imposição difícil de engolir. Na verdade, as melhores mudanças acontecem quando se tornam irresistíveis, ou seja, quando são voluntariamente aceitas e adotadas pelos membros da equipe.
Este conceito, defendido por Phil Gilbert, ex-chefe de design da IBM (empresa multinacional americana de tecnologia), é central para entender por que a maioria das iniciativas de mudança falham e como podemos reverter isso.
Se você está à frente de uma organização ou equipe e busca um caminho sustentável para a mudança, aqui estão três estratégias comprovadas para transformar a gestão de mudanças em uma jornada bem-sucedida e engajante. As informações foram retiradas de Inc.
A maioria das iniciativas de mudança falha ao se concentrar apenas na mecânica, como a implementação de uma nova tecnologia ou processo. No entanto, para que a transformação seja absorvida de forma eficaz, ela deve ser tratada como algo mais significativo.
Phil Gilbert sugere que, assim como marcas de luxo criam uma identidade forte, você deve atribuir à sua transformação um nome que transcenda a técnica e ressoe com os valores da cultura da sua organização.
Ao dar um nome que represente o que você deseja alcançar e os valores que deseja implementar, você cria um movimento, e não apenas um projeto.
Em vez de se concentrar em visões grandiosas e promessas de um futuro idealizado, é importante construir a crença por meio de histórias reais de pessoas que já abraçaram a mudança.
Ao compartilhar relatos de sucesso de colegas que já se beneficiaram do processo, você cria um engajamento genuíno. Gilbert destaca que a comunicação deve ser baseada em provas reais, não apenas evangelizando uma visão.
Quando as pessoas veem que a mudança já está fazendo a diferença no dia a dia de outros, a adesão se torna mais natural.
Transformações duradouras não surgem apenas de ferramentas ou novos processos. Elas acontecem quando há um alinhamento entre as pessoas, as práticas que elas adotam e os locais em que trabalham.
Para que a mudança seja eficaz, é necessário ajustar as práticas cotidianas e os ambientes para reforçar a nova cultura. Isso pode incluir desde novas metodologias de trabalho até a criação de espaços físicos ou virtuais que incentivem a colaboração e a mudança de comportamentos.
