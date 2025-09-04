Mercado saturado? Estas são as profissões (nada óbvias) mais desejadas no momento, segundo estudo

Nem todos estão se rendendo ao avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho.

Uma nova pesquisa realizada pela empresa MRPeasy, especializada em softwares de planejamento empresarial, revela que os empregos mais buscados por americanos no Google, entre julho de 2024 e junho de 2025, são justamente aqueles em que a presença humana é insubstituível. As informações foram retiradas de Inc.

No topo do ranking aparece o cargo de notário, com uma média de 38.102 buscas mensais por termos como “como se tornar um notário”.

Em segundo lugar, estão os bombeiros, com mais de 36 mil buscas por mês, seguidos pelos corretores de imóveis (35 mil). A lista ainda traz profissões como advogado, agente de viagens, farmacêutico, eletricista, terapeuta e técnico em ultrassonografia.

A valorização do trabalho humano na era digital

Ao contrário do que se poderia esperar em plena era da automação e da IA generativa, os dados indicam uma preferência por carreiras que exigem julgamento, empatia, habilidades sociais ou atuação física direta, atributos que ainda não podem ser totalmente replicados por algoritmos.

Profissões com interação legal, médica, técnica ou emocional se mostram especialmente resilientes frente à substituição por máquinas.

O estudo também destaca as motivações por trás dessas buscas. De acordo com Karl Henrich Lauri, diretor de marketing da MRPeasy, esses empregos se relacionam com fatores como retorno financeiro rápido, prestígio social, trabalho técnico especializado, contribuição à sociedade e até realização pessoal.

Uma oportunidade para profissionais atentos às mudanças

Para quem está construindo sua carreira, essa mudança de comportamento revela um novo mapa de oportunidades.

Profissionais que souberem conciliar competências humanas com conhecimentos técnicos têm maiores chances de permanecer relevantes no mercado.

Afinal, mesmo em setores que abraçam a inteligência artificial, o diferencial está na capacidade de julgamento, de se adaptar e de se comunicar com pessoas.

