Após aporte de R$ 10 milhões, startup abre vagas de emprego

Depois de receber investimento, a Diel Energia, startup que criou plataforma de gestão de refrigeração para empresas, quer expandir sua operação e planeja dobrar a equipe até o final de 2022.

A startup recebeu um aporte em janeiro de R$ 10 milhões em captação liderada pelo Grupo Gera. Hoje com 50 funcionários, a empresa começa agora o recrutamento com a abertura de 20 vagas de emprego em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Bruno Arcuri, CEO e cofundador da Diel Energia, conta que as contratações fazem parte do plano de expansão estabelecido junto aos investidores.

“Temos oportunidades em todos os setores, mas o foco principal é fortalecer o time comercial para conseguirmos aumentar o volume e a consistência nas vendas”, explica.

Bruno fundou a empresa em 2018 junto com seu irmão, Victor Arcuri. A empresa desenvolveu uma tecnologia com IoT e inteligência artificial para gerar melhoria operacional e trazer mais sustentabilidade ao sistema de refrigeração de empresas.

“O ar-condicionado é o principal vilão de sistemas elétricos, quando o clima está quente. No Brasil e no mundo, apagões acontecem por conta da sobrecarga que estes equipamentos geram em dias de muito calor”, diz Arcuri.

Hoje, são mais de 30 clientes utilizando a solução da Diel Energia e conseguindo reduzir em até 50% os cursos de energia e manutenção de sistemas.

As oportunidades são para cargos de SDR, Closer, Sucesso do Parceiro, Analista de Growth e Estratégia, Sales Ops, Key Account, Coordenação de Sucesso do Cliente, Gerente de Projetos, entre outros.

Os funcionários terão modelo de trabalho híbrido e com horário flexível. A empresa também oferece folga de aniversário, cartão de benefícios e convênio em aplicativo de academias.

Interessados podem se inscrever pelo site ou acompanhar a empresa pelo LinkedIn.

