Após 10 anos, GPA retoma Programa de Trainee idealizado por Abilio Diniz; veja como participar

O GPA (Grupo Pão de Açúcar), empresa varejista de alimentos, abre 10 vagas para o Programa de Trainee 2024, que nos últimos 10 anos foi descontinuado pelo grupo.

A ideia de formar novos líderes foi um dos programas idealizados pelo empresário Abilio Diniz no Brasil. “O Pão de Açúcar foi a primeira empresa brasileira a ter um ombudsman, Abilio praticamente implantou o conceito de trainee no Brasil nos anos 70 quando ninguém falava disso e apostou no primeiro e-commerce nos anos 90”, diz Jaci Correa Leite, professor titular da FGV-EAESP há mais de 30 anos e colega de Abilio.

A retomada do programa neste ano tem um propósito, segundo Erika Petri, diretora de RH, Sustentabilidade e Comunicação Corporativa. “Não estamos retomando ao acaso. Temos um plano muito estruturado em relação à sucessão e carreira aqui dentro do GPA.”

Atualmente, o GPA tem 6 pilares estratégicos (clientes, vendas, rentabilidade, cultura e ESG, expansão e digital), e é dentro do pilar ESG que o Programa de Trainee GPA 2024 renasce.

“Temos um problema aqui dentro da organização, que é o processo sucessório, principalmente em posições de operações das lojas. Queremos por meio dos trainees potencializar a questão de sucessão. Queremos preparar os futuros líderes para que fiquem alinhados à cultura da empresa, com foco especial em diversidade e inclusão”, diz a executiva de RH.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo para o programa de trainee do GPA será às cegas e incluirá testes aplicados por uma consultoria.

“O processo seletivo não irá considerar a universidade ou curso específico, mas focará nas habilidades dos candidatos”, diz Petri.

Entre os principais requisitos estão:

Estar graduados entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023, independentemente do curso,

Disponibilidade para trabalhar presencialmente em São Paulo/SP (em alguns momentos será necessário atuar em nossas lojas e Centros de Distribuição).

Em quais áreas os trainees irão atuar?

O programa terá duração de 18 a 24 meses, com job rotation entre diferentes áreas da empresa.

“Os trainees passarão por rotações em diversas áreas, incluindo operações e corporativo, recebendo avaliações regulares e mentorias”, diz Petri.

O que esperar de benefícios?

Além do salário alinhado com o mercado, as pessoas selecionadas contarão com outros benefícios como assistência médica, auxílio para academia, serviço gratuito com psicólogos e descontos de 15% nas marcas próprias.

Quanto ao regime de trabalho no GPA, isso irá variar de acordo com a área de atuação. De maneira geral, a empresa adota um modelo com quatro dias de trabalho presencial e um dia de home office.

“O regime de trabalho pode mudar dependendo da área específica em que o trainee estiver atuando, como, por exemplo, nas lojas, onde o trabalho híbrido não é aplicável, ou em tecnologia, onde pode haver uma maior flexibilidade”, afirma a executiva.

Diversidade: é o foco da vez

A diversidade estimulou a nova versão do programa de Trainee no GPA, uma vez que o programa visa incorporar e potencializar a diversidade dentro da empresa, refletindo compromissos específicos com metas de equidade de gênero e raça:

Hoje, o GPA possui um quadro composto por 52% de mulheres, destas 41% estão em cargos de liderança e a meta é alcançar 50% até 2025;

Atualmente, a companhia conta com 62% dos colaboradores do GPA que se declaram negros(as), destes 48% de negros ocupam cargos de liderança.

“O propósito do programa de trainee do GPA é formar novos líderes alinhados à cultura da empresa, garantindo a sustentabilidade do negócio e o crescimento contínuo”, afirma Petri. “Vamos fortalecer por meio deste programa uma das lições de Abilio, que era a paixão de servir o cliente da melhor forma possível”.

Como se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de abril diretamente no site do Programa de Trainee do GPA.

