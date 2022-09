Alpargatas está com 70 vagas para Programa de Estágio 2023; há possibilidade de home-office

A Alpargatas, empresa brasileira de calçados e dona da marca Havaianas, está com vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2023.

O programa acontece em parceria com a 99jobs, HRTech que desenvolve tecnologias e soluções para processos de recrutamento e seleção.

VEJA TAMBÉM:

Ao todo, são 70 vagas para atuar em áreas como Marketing, RH, Logística, Financeiro, Jurídico, Engenharia e Tecnologia. A previsão é que os estagiários comecem a trabalhar na companhia em janeiro de 2023.

Quem pode inscrever no Programa de Estágio Alpargatas 2023?

Os interessados devem estar cursando o ensino superior com previsão de formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.

Fora isso, devem ter disponibilidade para atuar na sede da Alpargatas em São Paulo, com modelo híbrido, e para estagiar nas fábricas presencialmente nas unidades de Montes Claros (MG), Campina Grande (PB), Santa Rita (PB) e Carpina (PE).

Quais o benefícios de um estagiário da Alpargatas?

Entre os benefícios estão a bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, recesso remunerado, Day Off no dia do aniversário, vale transporte, 13º bolsa auxílio, seguro de vida, desconto em produtos e GymPass.

Como funciona o processo seletivo do Programa de Estágio da Alpargatas 2023?

Até o dia 18 setembro acontece a etapa de inscrições e testes online, que ocorre de forma 100% virtual. Para os candidatos às vagas na sede, em São Paulo, entre os dias 28 de setembro e 5 de outubro acontece a fase de dinâmica de grupos. E, no dia 5 de novembro, acontece a Alpa Experience, um encontro presencial organizado pela companhia.

Já para os candidatos às vagas nas fábricas, a etapa de dinâmica de grupo acontece entre 6 e 7 de outubro e o encontro do Alpa Experience ainda está sem data definida.

Como se inscrever no Programa de Estágio da Alpargatas?

Os interessados devem se inscrever até o dia 18 de setembro pelo página da Alpargatas na 99jobs.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.