Quer trabalhar no Twitter? Rede social abre vagas de estágio em São Paulo; se inscreva

Para quem sempre sonhou em trabalhar em uma rede social, talvez essa seja uma boa oportunidade. Nesta semana, a rede social Twitter anunciou que está com vagas abertas para estagiários. Ao todo, são 11 vagas de estágio para trabalhar no escritório da rede social em São Paulo (SP).

"Buscamos, para todas as vagas, pessoas que acreditem em nossa missão, gostem de trabalhar em equipe e que busquem um ambiente dinâmico e cheio de inovação", diz o Twitter em sua página de vagas.

Ainda segundo a rede social, os únicos requisitos para participar da seleção de vagas são: estar cursando qualquer curso superior em universidade reconhecida pelo MEC; ter previsão de formação a partir de dezembro de 2024 e ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP). O Twitter não cobra fluência na língua inglesa dos seus estagiários.

A rede social não abriu mais informações sobre as áreas que os estagiários irão atuar, mas explicou que esses funcionários irão participar no desenvolvimento de ideias e projetos nas mais diversas áreas da companhia.

Dentre os benefícios oferecidos pela empresa, estão o vale-transporte, vale-refeição, convênio médico e odontológico, seguro de vida, reembolso de bem-estar e auxílio home office.

A faixa salarial das posições não foi informada pela empresa. Entretanto, o site Glassdoor, que reúne vagas de emprego e permite que funcionários informem seus salários e benefícios de forma anônima, informa que o salário médio nacional de Estagiário no Twitter é de R$ 2 mil por mês.

Como se inscrever para trabalhar no Twitter

Jovens que ainda estão na faculdade, possuem previsão de formatura a partir de dez/24 e têm disponibilidade de trabalhar presencialmente no escritório da companhia em São Paulo devem realizar a inscrição na página oficial de vagas do Twitter até o dia 30 de setembro.

O processo seletivo, que terá todas as suas etapas realizadas remotamente, conta com uma entrevista com a Companhia de Estágios, empresa que está intermediando a contratação desses profissionais para a rede social, e uma entrevista com o time de recrutamento do Twitter Brasil.

Caso o candidato avance no processo, ele terá que realizar um painel de negócio, preparando uma apresentação de um estudo de caso apresentado pela empresa e, na fase final, terá uma entrevista individual com as áreas do Twitter que mais se encaixam no perfil desse profissional. O início das atividades está marcado para janeiro de 2023.

