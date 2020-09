Alpargatas contrata trainees com vagas fora do país e salário de R$ 7 mil

A Alpargatas, dona das marcas Havaianas, Osklen e Mizuno, abriu as inscrições para seu programa de Trainee Global 2021.

São 20 vagas para recém-formados de qualquer curso com graduação entre 2017 e 2020. Enquanto 16 das oportunidades são em São Paulo, duas vagas são para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong Kong. Assim, é necessário ter inglês avançado para se candidatar.

O objetivo do programa é encontrar jovens com potencial de liderança e ajudá-los a se desenvolver e liderar projetos na empresa. No processo, quem já tiver alguma experiência profissional e conhecimento de outros idiomas poderá se diferenciar.

E profissionais de qualquer lugar do mundo também podem participar do programa.

Segundo José Daniello, diretor de Pessoas, a Alpargatas procura encorajar os trainees a propor novas ideias e melhorias em qualquer área ou processo. “Aqui, eles não encontrarão barreiras para o crescimento pessoal e profissional”, afirma.

A seleção será totalmente online e dividida em seis fases: inscrição; testes de inglês, cognitivo e comportamental; dinâmica de grupo; o desafio com gestores, o Alpa Challenge; entrevistas com o RH; e, finalmente, a entrevista com o CEO e diretores.

O presidente, Roberto Funari, comenta que a empresa valoriza a experimentação e a tolerância ao erro para terem aprendizados rápidos e excepcionais.

O salário é de R$ 7 mil. Além dos benefícios tradicionais oferecidos pelas empresas, colaboradores da Alpargatas têm direito a: gympass, day-off no dia de aniversário, short friday no verão, home-office, dress code informal e descontos no e-commerce das marcas.

As inscrições ficam abertar até o dia 5 de outubro pelo site.