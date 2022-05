Afya tem mais de 600 vagas de emprego abertas em todo Brasil

A Afya, empresa de educação e soluções digitais voltada para médicos, anuncia que está com 625 vagas de emprego abertas em todo Brasil.

Embora procure profissionais de todas as áreas, desenvolvedores, analistas de tecnologia e engenheiro de dados são as posições mais demandadas para o grupo no momento.

Do montante de vagas disponíveis, 355 são destinadas à atuação na sede corporativa do grupo, em Nova Lima, região metropolitana de Minas Gerais, e também para a operação de SP, onde fica a sede da marca Medcel, de cursos preparatórios para residência médica.

Outra forte demanda vem das healthtechs Cliquefarma, ferramenta comparativa de preços de produtos farmacêuticos, e iClinic, software voltado para prontuário eletrônico, telemedicina, sistemas de gestão da área médica e marcação de consultas online. Juntas, as empresas estão em busca de 135 profissionais de diversas áreas.

A Afya também busca outros 135 profissionais para atuarem na PEBMED, plataforma de cursos e conteúdo educacional focado em estudantes da área da saúde.

"O ambiente digital e a aquisição das healthtechs contribuíram para que conseguíssemos avançar neste sentido. Com isso, a demanda por novos talentos cresce na mesma proporção. Queremos cada vez mais atrair esses profissionais para seguir construindo essa trilha de sucesso e melhorando a saúde e a educação em todos os cantos do Brasil”, argumenta Denis Del Bianco, VP de Gente & Gestão da Afya.

Como se inscrever

Os interessados em trabalhar na Afya podem realizar a inscrição através do site oficial de contratação da empresa. A faixa salarial das posições não foi revelada.

