A técnica simples que aumenta a autoridade de líderes ao falar em público

Aprenda a comunicar com clareza, firmeza e impacto — e desbloqueie uma habilidade essencial para liderar

Como fazer uma ótima apresentação da empresa a investidores

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 21h36.

Quantas vezes você já teve uma boa ideia, mas hesitou antes de falar? Começou sua frase com um “desculpa, só queria sugerir…” ou “talvez fosse interessante…”? 

Se sim, você não está sozinho, e talvez esteja perdendo uma das competências mais valorizadas no mercado atual, a capacidade de se comunicar com autoridade.

Em ambientes profissionais, quem fala com clareza e firmeza costuma ser visto como referência. Liderança, afinal, não é só decidir o que fazer, é também saber transmitir confiança, mobilizar pessoas e guiar decisões com segurança. As informações foram retiradas de Inc.

O erro silencioso que muitos cometem ao se comunicar

Algumas frases são comuns, especialmente entre profissionais mais jovens, ou em ambientes onde a insegurança predomina, como:

  • “Talvez fosse uma boa ideia…” 
  • “Acho que poderíamos…” 
  • “Desculpa interromper, mas…”

O problema é que esse tipo de construção enfraquece sua mensagem e transmite dúvida, mesmo quando sua ideia é excelente. Não se trata de eliminar a gentileza, mas de equilibrá-la com firmeza.

Clareza é mais importante que volume

Falar com autoridade não é ser agressivo ou dominante — muito menos gritar. É ser claro no que você quer comunicar, sem rodeios desnecessários.

Os líderes mais eficazes são aqueles que comunicam de forma direta, com frases simples, tom firme e mensagens objetivas.

Em vez de:

“Talvez a gente pudesse tentar outro caminho…”

Experimente:

“Precisamos testar outro caminho. Aqui está o porquê.”

Você mostra direção, segurança e capacidade de decisão.

Pratique o vocabulário da liderança

Trocar algumas palavras no dia a dia pode mudar a forma como você é percebido. Veja alguns exemplos práticos:

Evite:

  • “Acho que…” 
  • “Talvez…” 
  • “Desculpa, mas…”

Prefira:

  • “Minha sugestão é…” 
  • “Vamos considerar…” 
  • “É importante que…”

Essas pequenas mudanças transmitem mais preparo e confiança, duas qualidades indispensáveis para quem quer executar com alto desempenho.

