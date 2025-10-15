A habilidade que falta em líderes brilhantes (e custa caro ignorar)

Mais do que técnica e experiência, o que define um bom líder é a capacidade de compreender pessoas e equilibrar razão e emoção. Desenvolver inteligência emocional é o que permite inspirar, resolver conflitos e tomar decisões com clareza mesmo sob pressão.

Segundo a Harvard Business School Online, essa habilidade é hoje um dos principais diferenciais de quem lidera com impacto.

O que é inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e influenciar emoções, tanto as suas quanto as das pessoas ao redor. O termo foi criado pelos pesquisadores John Mayer e Peter Salovey e popularizado pelo psicólogo Daniel Goleman, que destacou sua importância em líderes de alta performance.

Líderes com alto nível de inteligência emocional se comunicam melhor, gerenciam conflitos com empatia e mantêm a calma em situações de pressão. Mais do que uma habilidade “extra”, é um dos principais fatores que sustentam o sucesso a longo prazo.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar

Como desenvolver inteligência emocional

O primeiro passo é aumentar a autoconsciência. Isso pode ser feito com autoavaliações, feedbacks 360º e registro diário de emoções para entender como elas influenciam suas ações.

Outras práticas importantes incluem escuta ativa, empatia intencional e pausa consciente antes de responder a situações estressantes. Pequenas mudanças diárias ajudam a construir uma liderança mais estável e conectada.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann

O impacto da inteligência emocional na liderança

Líderes emocionalmente inteligentes criam ambientes mais saudáveis e produtivos. Equipes que se sentem ouvidas e respeitadas apresentam maior engajamento, menos conflitos e menor rotatividade.

Mais do que dominar técnicas ou processos, liderar com inteligência emocional é entender de pessoas. Quem aprende a equilibrar razão e emoção transforma não só sua própria carreira, mas também o desempenho de toda a equipe.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil