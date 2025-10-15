Carreira

A habilidade que falta em líderes brilhantes (e custa caro ignorar)

Entender e gerenciar emoções, próprias e dos outros, é o que diferencia líderes comuns de líderes eficazes

Multi ethnic young businesswoman sticking adhesive notes on glass wall in office. Close up of leadership and his business team looking at sticky notes on window. Business teamwork during a meeting in a board room. (Ridofranz/Thinkstock)

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18h10.

Mais do que técnica e experiência, o que define um bom líder é a capacidade de compreender pessoas e equilibrar razão e emoção. Desenvolver inteligência emocional é o que permite inspirar, resolver conflitos e tomar decisões com clareza mesmo sob pressão. 

Segundo a Harvard Business School Online, essa habilidade é hoje um dos principais diferenciais de quem lidera com impacto.

O que é inteligência emocional

A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e influenciar emoções, tanto as suas quanto as das pessoas ao redor. O termo foi criado pelos pesquisadores John Mayer e Peter Salovey e popularizado pelo psicólogo Daniel Goleman, que destacou sua importância em líderes de alta performance.

Líderes com alto nível de inteligência emocional se comunicam melhor, gerenciam conflitos com empatia e mantêm a calma em situações de pressão. Mais do que uma habilidade “extra”, é um dos principais fatores que sustentam o sucesso a longo prazo.

Como desenvolver inteligência emocional

O primeiro passo é aumentar a autoconsciência. Isso pode ser feito com autoavaliações, feedbacks 360º e registro diário de emoções para entender como elas influenciam suas ações.

Outras práticas importantes incluem escuta ativa, empatia intencional e pausa consciente antes de responder a situações estressantes. Pequenas mudanças diárias ajudam a construir uma liderança mais estável e conectada.

O impacto da inteligência emocional na liderança

Líderes emocionalmente inteligentes criam ambientes mais saudáveis e produtivos. Equipes que se sentem ouvidas e respeitadas apresentam maior engajamento, menos conflitos e menor rotatividade.

Mais do que dominar técnicas ou processos, liderar com inteligência emocional é entender de pessoas. Quem aprende a equilibrar razão e emoção transforma não só sua própria carreira, mas também o desempenho de toda a equipe.

