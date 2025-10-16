Pix Automático: entenda como o novo sistema vai mudar a rotina de empresas e clientes

O sistema financeiro brasileiro está prestes a dar um passo importante em direção à modernização dos meios de pagamento recorrente.

O Pix Automático, nova funcionalidade regulamentada pelo Banco Central, foi lançado em 2025 e promete substituir o modelo tradicional de débito automático bancário com uma abordagem mais ágil, segura e transparente.

Para empresas e clientes, a novidade representa uma mudança significativa na forma de organizar cobranças fixas, e o BTG Pactual está preparado para oferecer essa solução com credibilidade e tecnologia.

O que é o Pix Automático e por que ele foi criado

O Pix Automático permite que pagamentos recorrentes, como mensalidades, assinaturas, contas de consumo ou serviços, sejam autorizados uma única vez e debitados automaticamente em datas predefinidas, sem necessidade de intervenção manual em cada pagamento.

Quer modernizar seus recebimentos? O BTG Pactual oferece suporte completo para a implementação do Pix Automático. Conheça a solução que une tecnologia, segurança e eficiência

Segundo a regulamentação do Banco Central, a partir de outubro de 2025, muitos débitos automáticos tradicionais serão substituídos por essa modalidade para garantir mais padronização, segurança e autonomia ao usuário.

Essa evolução normatiza cobranças recorrentes e dá ao pagador o poder de autorizar, revisar e cancelar débitos diretamente pelo seu banco, sem depender apenas da empresa credora.

Vantagens para quem paga e quem recebe

Para o cliente (pagador)

Maior controle e transparência : você sabe exatamente quais pagamentos estão autorizados e pode cancelar ou ajustar valores/datas.



Menos risco de atrasos e multas : o débito é feito automaticamente no dia acordado, eliminando esquecimentos e encargos extras.



Flexibilidade : diferente do débito automático antigo, o Pix Automático permite que valores e datas sejam ajustados, desde que compatíveis com o contrato.



Segurança e rastreabilidade : cada transação fica registrada, com possibilidade de contestação e cancelamento prévio.

Para empresas e prestadores de serviço

Maior eficiência operacional : simplifica processos de cobrança por eliminar boletos, débito automático tradicional ou necessidade de reenvio/manual.



Redução da inadimplência : com débitos autorizados e automáticos, há menor probabilidade de atraso e disputas sobre cobranças.



Alcance ampliado : com o Pix Automático, clientes de diversos bancos podem autorizar o débito, independentemente da instituição de origem.



Integração digital e escalabilidade : empresas podem expor APIs que facilitam a adesão de clientes ao Pix Automático, por meio de interfaces modernas.

Sua empresa pronta para o Pix Automático. Simplifique cobranças, reduza inadimplência e ofereça mais conveniência aos clientes. O futuro dos pagamentos começa agora

O que mudou com a chegada dessa modalidade e como se preparar

A Resolução BCB nº 505/2025, que regula o Pix Automático, entrou em vigor a partir de 13 de outubro de 2025. Empresas e instituições deverão adequar contratos, sistemas e rotinas de cobrança para operar sob esse novo modelo.

Há prazo até 1º de janeiro de 2026 para adaptação integral de operações já existentes.

Uma das mudanças importantes é que muitos débitos automáticos antigos serão migrados ao Pix Automático, o que exige consentimento formal dos clientes nos casos que não tiverem a nova modalidade prevista previamente.

Por que aderir ao Pix Automático com o BTG Pactual

Como instituição financeira de peso e com foco em inovação, o BTG Pactual está preparado para oferecer suporte completo às empresas que desejam implementar o Pix Automático com segurança e eficiência.

A plataforma de empresas do BTG oferece APIs, controles de autorização e integração com sistemas de cobrança que facilitam a adoção dessa nova modalidade.

Para clientes corporativos, adotar o Pix Automático significa modernizar relações com consumidores, reduzir custos operacionais e reforçar a confiança por meio de transparência.

Para clientes finais (pessoas físicas), será uma experiência de pagamento recorrente com mais autonomia e menos dependência de processamento manual.

Caminho para o novo modelo de pagamentos recorrentes

O Pix Automático representa uma evolução dos métodos de cobrança no Brasil, promovendo um equilíbrio entre comodidade para o cliente e praticidade para as empresas.

A partir de 2025, o sistema bancário brasileiro se verá reestruturado para esse modelo padronizado, e empresas que se anteciparem estarão mais bem posicionadas.

O BTG Pactual se coloca como parceiro estratégico nesta transformação, oferecendo tecnologia, segurança e experiência comprovada para quem quer operar no novo cenário financeiro do país.

Descubra as vantagens para negócios e consumidores e prepare sua empresa para essa evolução com o Pix Automático do BTG Pactual