Pix Automático: entenda como o novo sistema vai mudar a rotina de empresas e clientes

Pix Automático: novo sistema começou a funcionar em 16 de junho deste ano (Bruno Peres/Agência Brasil)
Redatora
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09h35.
O sistema financeiro brasileiro está prestes a dar um passo importante em direção à modernização dos meios de pagamento recorrente.
O Pix Automático, nova funcionalidade regulamentada pelo Banco Central, foi lançado em 2025 e promete substituir o modelo tradicional de débito automático bancário com uma abordagem mais ágil, segura e transparente.
Para empresas e clientes, a novidade representa uma mudança significativa na forma de organizar cobranças fixas, e o BTG Pactual está preparado para oferecer essa solução com credibilidade e tecnologia.
O Pix Automático permite que pagamentos recorrentes, como mensalidades, assinaturas, contas de consumo ou serviços, sejam autorizados uma única vez e debitados automaticamente em datas predefinidas, sem necessidade de intervenção manual em cada pagamento.
Segundo a regulamentação do Banco Central, a partir de outubro de 2025, muitos débitos automáticos tradicionais serão substituídos por essa modalidade para garantir mais padronização, segurança e autonomia ao usuário.
Essa evolução normatiza cobranças recorrentes e dá ao pagador o poder de autorizar, revisar e cancelar débitos diretamente pelo seu banco, sem depender apenas da empresa credora.
A Resolução BCB nº 505/2025, que regula o Pix Automático, entrou em vigor a partir de 13 de outubro de 2025. Empresas e instituições deverão adequar contratos, sistemas e rotinas de cobrança para operar sob esse novo modelo.
Há prazo até 1º de janeiro de 2026 para adaptação integral de operações já existentes.
Uma das mudanças importantes é que muitos débitos automáticos antigos serão migrados ao Pix Automático, o que exige consentimento formal dos clientes nos casos que não tiverem a nova modalidade prevista previamente.
Como instituição financeira de peso e com foco em inovação, o BTG Pactual está preparado para oferecer suporte completo às empresas que desejam implementar o Pix Automático com segurança e eficiência.
A plataforma de empresas do BTG oferece APIs, controles de autorização e integração com sistemas de cobrança que facilitam a adoção dessa nova modalidade.
Para clientes corporativos, adotar o Pix Automático significa modernizar relações com consumidores, reduzir custos operacionais e reforçar a confiança por meio de transparência.
Para clientes finais (pessoas físicas), será uma experiência de pagamento recorrente com mais autonomia e menos dependência de processamento manual.
O Pix Automático representa uma evolução dos métodos de cobrança no Brasil, promovendo um equilíbrio entre comodidade para o cliente e praticidade para as empresas.
A partir de 2025, o sistema bancário brasileiro se verá reestruturado para esse modelo padronizado, e empresas que se anteciparem estarão mais bem posicionadas.
O BTG Pactual se coloca como parceiro estratégico nesta transformação, oferecendo tecnologia, segurança e experiência comprovada para quem quer operar no novo cenário financeiro do país.
