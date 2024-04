‘A guerra por talentos mais louca já vista', diz Musk sobre disputa por profissionais de IA

Reter talentos não é um desafio apenas para as pequenas empresas, mas também para as gigantes, como a Tesla, chefiada por Elon Musk. Em publicação feita no X, o magnata afirmou que a remuneração da sua equipe de engenheiros de IA vai aumentar. A razão por trás disso? Diminuir a rotatividade desses profissionais.

Desde 2023, especialistas em tecnologia estão deixando a Tesla para abrir seus próprios negócios em inteligência artificial ou para começar uma nova carreira em empresas concorrentes, como a OpenAI. E isso acendeu um alerta para o empresário sul-africano.

Isso porque, além de facilitar para a concorrência, perder mão de obra é um fator preocupante no mercado de tecnologia, que sofre com a escassez de profissionais qualificados. A solução foi aumentar os salários. Segundo Musk, essa é uma forma de enfrentar “a guerra por talentos mais louca já vista”.

Mas por que os especialistas em IA são tão valiosos? A resposta é simples: cada vez mais organizações enxergam o papel transformador da IA nos negócios – e percebem a necessidade de contratar profissionais para encabeçar essa transformação tecnológica.

Boom da IA intensifica guerra por talentos

Para Izabela Anholett, diretora de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, em breve, não haverá outra saída senão adotar a IA na rotina das empresas. “Daqui pra frente, absolutamente todos os tipos de negócios vão precisar incorporar a tecnologia para se manterem competitivas – e, para adotar a IA, as empresas vão precisar de talentos que dominem a tecnologia”, diz ela.

Para atrair os melhores profissionais, empresas recorrem aos salários mais altos, mas também a outros benefícios atraentes e oportunidades de desenvolvimento de carreira.

Para ter ideia, segundo o Guia Salarial Robert Half 2024, os salários para profissionais com conhecimento em inteligência artificial variam entre R$ 3,4 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 51 mil (para cargos de direção e liderança).

Além disso, muitas empresas e organizações permitem que seus profissionais trabalhem de forma remota – ainda como parte da estratégia para reter profissionais. E isso é bastante valioso, pois oferece a possibilidade de equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME