4 livros sobre liderança e sucesso recomendados por Jeff Bezos

Quem ama ler sempre está em busca de novas recomendações de leitura, especialmente próximo da virada do ano. E não existe negócio que tenha impactado tanto a vida dos leitores quanto a Amazon: hoje a empresa pode uma loja virtual onde se encontra de tudo, mas o negócio de Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, começou vendendo livros e revolucionou o setor. E quais foram as leituras que inspiraram o bilionário?

Diferente de Bill Gates, cofundador da Microsoft, Bezos não faz uma lista dos livros que mais gostou a cada ano. No entanto, de acordo com o site BookAuthority, que compila listas de livros recomendados por especialistas e grandes executivos, Bezos já mencionou diversas leituras que o inspiraram em entrevistas e publicações em suas redes sociais no passado.

Confira a seleção de títulos sobre liderança e sucesso que Jeff Bezos já leu:

1. Feitas Para Durar: Práticas Bem-sucedidas de Empresas Visionárias, de Jim Collins e Jerry I. Porras

O livro mostra o resultado de seis anos de pesquisa com 18 empresas de sucesso, analisando todos os estágios dos negócios e fazendo a comparação com suas concorrentes.

2. O Dilema da Inovação, de Clayton M. Christensen

O livro foi escolhidos por editores da Amazon como um dos 100 melhores títulos da história sobre liderança e sucesso.

3. Empresas Feitas Para Vencer: por que Algumas Empresas Alcançam a Excelência… e Outras Não, de Jim Collins

Do mesmo autor de Feitas Para Durar, esse livro responde à pergunta: Como empresas boas, medianas e até ruins podem atingir uma qualidade duradoura?

4. Memos from the Chairman, de Alan C. Greenberg

O livro (em inglês) mostra a filosofia de gestão do presidente da empresa Bear & Stearns. Greenberg era conhecido por seus memorandos cheios de personalidade e sabedoria.