12 frases e palavras que você precisa aprender antes de ir para o Japão

Se você está planejando uma viagem ao Japão, aprender algumas palavras e frases em japonês pode melhorar significativamente sua experiência. Embora muitos japoneses possam entender inglês básico, demonstrar conhecimento do idioma local é uma forma de respeito e pode facilitar suas interações. Aqui estão 12 frases essenciais para você aprender antes de embarcar para o Japão, segundo o site Grasshopper Adventures:

1. Olá - Konnichiwa (こんにちは)

Pronúncia: kohn-nee-chee-wah

No Japão, as pessoas se cumprimentam com uma reverência. Essa saudação pode variar desde um simples aceno de cabeça até uma profunda inclinação da cintura. Quanto mais profunda e longa a reverência, maior o respeito demonstrado.

2. Obrigado - Arigatou Gozaimasu (ありがとうございます)

Pronúncia: ah-ree-gah-toh goh-zah-ee-mahs

Expressar gratidão é muito importante na cultura japonesa. Essa forma formal de "obrigado" é usada para mostrar grande apreço.

3. Por favor - Kudasai (ください)

Pronúncia: koo-dah-sigh

Essa palavra é usada quando se faz um pedido de forma educada, seja em um restaurante ou em uma loja.

4. Me desculpe - Sumimasen (すみません)

Pronúncia: soo-mee-mah-sen

"Sumimasen" é uma frase extremamente versátil no japonês. Pode ser usada tanto para pedir desculpas quanto para chamar a atenção de alguém ou agradecer por um favor. É ideal para manter a harmonia nas interações diárias.

5. Sim - Hai (はい)

Pronúncia: hi

Uma palavra simples, mas fundamental para concordar e responder afirmativamente.

6. Não - Īe (いいえ)

Pronúncia: ee-eh

Usado para discordar ou negar educadamente algo.

7. Prazer em te conhecer - Hajimemashite (はじめまして)

Pronúncia: hah-jee-meh-mah-shee-teh

Essa frase é essencial ao conhecer alguém pela primeira vez no Japão. É uma forma educada de se apresentar.

8. Tchau - Sayōnara (さようなら)

Pronúncia: sah-yoh-nah-rah

Uma despedida formal que é amplamente usada. No entanto, para despedidas mais informais, você pode usar "Ja ne" entre amigos.

9. Lindo - Utsukushii (美しい)

Pronúncia: oo-tsoo-koo-shee

Use essa palavra para elogiar paisagens, arte ou qualquer coisa que você ache bonita.

10. Um agradecimento antes de comer - Itadakimasu (いただきます)

Pronúncia: ee-tah-dah-kee-mahs

Antes de uma refeição, os japoneses dizem "Itadakimasu" como um agradecimento por todos os envolvidos na produção do alimento. Essa expressão representa humildade e gratidão.

11. Delícia - Oishii (美味しい)

Pronúncia: oh-ee-shee

Uma palavra simples para elogiar a comida. Se você gostou do prato, não hesite em dizer "Oishii!".

12. Vinho - Wain (ワイン)

Pronúncia: wah-een

Se você estiver jantando e quiser pedir um vinho, basta usar a palavra "Wain".

Essas frases não só ajudam a melhorar sua comunicação no Japão, como também demonstram sua boa vontade em se conectar com a cultura local.