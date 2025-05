10 casos de quando a cultura devorou a estratégia – e as consequências disso

Peter Drucker batizou com a famosa frase: "A cultura devora a estratégia no café da manhã", destacando como uma cultura organizacional desalinhada ou tóxica pode minar até mesmo as estratégias mais bem elaboradas.

Abaixo, 10 casos emblemáticos em que questões culturais desempenharam um papel crucial nos fracassos organizacionais, cada um acompanhado de uma citação reveladora de figuras-chave envolvidas, que aqui chamaremos de “pérolas quadradas”:

1. ⁠ ⁠ Enron (Estados Unidos)

Ganância e falta de ética

A Enron, gigante do setor de energia, colapsou em 2001 devido a práticas contábeis fraudulentas e uma cultura corporativa que priorizava lucros a qualquer custo.

Pérola Quadrada:

"Nós somos os mocinhos. Estamos do lado dos anjos."

⁠— Jeffrey Skilling, ex-CEO da Enron.

2. ⁠ ⁠ Nokia (Finlândia)

Aversão ao risco

Apesar de sua posição dominante no mercado de celulares, a Nokia falhou em se adaptar à era dos smartphones devido a uma cultura organizacional que desencorajava a comunicação de más notícias e evitava riscos.

Pérola Quadrada:

"Não fizemos nada errado, mas, de alguma forma, perdemos."

⁠— Stephen Elop, ex-CEO da Nokia.

3. ⁠ ⁠ Boeing (Estados Unidos)

Prioridade aos lucros em detrimento da segurança

A Boeing enfrentou uma série de crises, incluindo acidentes fatais envolvendo o 737 MAX, atribuídas a uma cultura que priorizava metas financeiras sobre a engenharia e a segurança.

Pérola Quadrada:

"Nós nos colocamos nessa posição, escolhendo o fornecedor de menor custo e assinando cronogramas impossíveis."

⁠— Funcionário da Boeing, em mensagens internas.

4. ⁠ ⁠ Microsoft (Estados Unidos)

Competição Interna Prejudicial

Durante a década de 2000, a Microsoft implementou um sistema de avaliação que fomentava a competição interna, desestimulando a colaboração entre equipes.

Pérola Quadrada:

"Em quase todas as avaliações me disseram que o jogo político sempre foi importante para o meu desenvolvimento profissional."

⁠— Brian Cody, ex-engenheiro da Microsoft.

5. ⁠ ⁠ Orange S.A. (França)

Crise de saúde mental

Entre 2008 e 2009, a Orange (antiga France Télécom) enfrentou uma crise marcada por uma série de suicídios de funcionários, atribuída a uma cultura organizacional tóxica e práticas de gestão abusivas.

Pérola Quadrada:

"Vou tirá-los de um jeito ou de outro, pela janela ou pela porta."

⁠— Didier Lombard, ex-CEO da France Télécom.

6. ⁠ ⁠ Americanas S.A. (Brasil)

Opacidade e controles frágeis

A varejista brasileira revelou em 2023 um rombo contábil superior a R$ 20 bilhões. A crise expôs falhas graves nos controles internos e uma cultura de baixa transparência.

Pérola Quadrada:

“Não houve fraude. Houve diferença de interpretação contábil.”

⁠— Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas (declaração por meio de nota de defesa, 2023).

7. ⁠ ⁠ Uber (Estados Unidos)

Cultura agressiva no início da escalada global

Sob a liderança de Travis Kalanick, a Uber enfrentou sérias acusações de assédio moral e sexual, além de práticas antiéticas de concorrência.

Pérola Quadrada:

⁠"Temos essa cultura valorizada na Uber, que chamamos de mentalidade de campeões."

⁠— Travis Kalanick, cofundador e ex-CEO da Uber.

8. ⁠ ⁠ Wells Fargo (Estados Unidos)

Cultura Orientada a metas irrealistas

O banco criou um ambiente altamente pressionado por metas de vendas, o que levou funcionários a abrir milhões de contas falsas para alcançar os objetivos.

Pérola Quadrada:

"A grande maioria do nosso povo fez isso da maneira certa."

⁠— John Stumpf, ex-CEO da Wells Fargo.

9. ⁠ ⁠ Yahoo (Estados Unidos)

Inércia e falta de inovação

Apesar de ter recursos e talentos, a Yahoo perdeu relevância ao longo dos anos por conta de uma cultura que sufocava inovação e mudanças.

Pérola Quadrada:

“Temos a melhor tecnologia, mas não sabemos como comercializá-la.”

⁠— Ex-executivo da Yahoo, em entrevistas.

10. ⁠ ⁠ Kodak (Estados Unidos)

Negação da Mudança

A Kodak dominou o setor de fotografia, mas se apegou à cultura do filme analógico mesmo após inventar a câmera digital.

Pérola Quadrada:

"A fotografia digital é uma moda passageira."

⁠— Ex-executivo da Kodak, em entrevistas.

Esses casos ilustram como a negligência ou má gestão da cultura organizacional pode comprometer estratégias bem elaboradas, reforçando a importância de alinhar cultura e estratégia para o sucesso sustentável. Ilustra como a cultura reside no que a liderança tolera – ou não – em relação a atitudes e comportamentos.

A história é pródiga: trate cultura como mero plano de missão, visão e valores, e você verá a estratégia enfraquecida por comportamentos que não a estimulam. Gaste todo seu tempo em acordo de acionistas e demais arranjos societários e transacionais, esquecendo a cultura, e verá resultados horríveis baterem à sua porta em horas indigestas.

E na sua empresa: a cultura é governada de forma intencional e com forte ponte com a estratégia?