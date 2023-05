Na contramão dos layoffs, estas startups estão com mais de 200 vagas abertas; há opções home office

Pelo terceiro mês seguido, a taxa de desemprego voltou a crescer no Brasil. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o índice de pessoas desempregadas aumentou de 8,6% para 8,8% no trimestre encerrado em março.

As ondas de demissão em massa nas startups, em meio ao cenário de juros altos e investimentos mais escassos, contribuem para esse montante. Segundo dados da plataforma Layoffs Brasil, o número de demissões no país gira em torno de mais de 35 mil.

Entretanto, apesar do cenário árido para as startups, existem aquelas que, na contramão do mercado seguem crescendo e atraindo investidores. EXAME selecionou algumas empresas novatas que estão com oportunidades abertas neste mês de maio.

São oportunidades para as áreas de tecnologia, logística, transporte, comunicação, academia, recursos humanos, direito, entre outros, com posições em modelos de trabalho híbrido, presencial e remoto. Veja, a seguir:

Jusfy

A startup jurídica Jusfy, que anunciou um aporte de R$7 milhões para investimentos em seu crescimento, está procurando pelo menos 10 profissionais, na área de desenvolvedores. Os salários variam e podem chegar a R$15 mil, dependendo da posição. As informações completas sobre as vagas podem ser encontradas no site da empresa.

AG Immigration

Já na AG Immigration, escritório de advocacia imigratória para os Estados Unidos, 5 vagas estão abertas para cargos no Brasil e nos Estados Unidos. A empresa busca um Executivo Comercial (Business Development Associate), um Operador de Atendimento Bilíngue, um Gerente de Imigração (Immigration Case Manager), um Redator (Drafter) e um Advogado de Imigração (Immigration Attorney).

Todas as informações sobre as vagas e os requisitos para tais podem ser encontradas no site. Os currículos podem ser enviados para: jobs@agimmigration.law

Selfit Academias

Na Selfit Academias, uma das principais redes da América Latina, o ritmo de inaugurações segue acelerado neste segundo trimestre de 2023. Em menos de 20 dias, ocorreram quatro inaugurações na região Nordeste, três unidades próprias, sendo duas em Fortaleza (CE) e outra em Recife (PE), além de uma franquia na cidade de Itabaiana (SE). A Selfit está presente em quase todos os estados do Brasil, com 76 academias, sendo 8 unidades no modelo de franquia. A expectativa é ultrapassar a marca de 100 unidades ao longo de 2023 e crescer 40%.

A empresa está com um total de 66 vagas em aberto, para posições como: Analista Contábil PI; Analista de Compras Jr; Analista de Conteúdo; Analista de Treinamento e Desenvolvimento; Assistente de Atendimento; Designer Gráfico; Especialista de Marketing de Performance; Especialista em Digital e Growth; Instrutor de Aulas Coletivas; Instrutor de Musculação; Líder de Unidade; entre outras. A rede disponibiliza uma página de carreiras onde os candidatos podem conferir mais detalhes sobre as vagas. Mesmo que não encontre uma vaga com seu perfil, o candidato pode enviar seu currículo mesmo assim. Mais informações no site.

Grupo GCB

O Grupo GCB, holding das fintechs Adiante (atua na antecipação de recebíveis) e PeerBR (especializada na venda/corretagem de ativos alternativos tokenizados), que recebeu um aporte de US$13 milhões da belga Credix, está com 26 vagas abertas, das mais diversas senioridades, desde estagiários até heads. Na área de tecnologia, as oportunidades são para Back-end, Front-end, Full stack, QA, Segurança, Dados e Manager.

Já em negócios, a empresa está buscando profissionais para preencher vagas no RH, Departamento pessoal, Marketing (criação e SEO), Produtos, Comercial, Backoffice, Investimentos e DCM. Os salários podem variar de R$3 mil para estagiário até R$40 mil para diretor. O Grupo GCB oferece os seguintes benefícios: Plano de Saúde Allianz, Distribuição de Stock Options (trimestral e anualmente), Programa de bônus de até 24 salários; Gympass (plano diamond); Zenclub (saúde mental); Suporte financeiro para cursos, treinamentos e eventos. Para mais informações sobre as vagas em tecnologia, acesse o site. Já para as de negócios, as informações podem ser encontradas na página da empresa na Gupy.

DeÔnibus

Na DeÔnibus, um dos principais marketplaces de viagens rodoviárias do Brasil, 5 vagas estão abertas. Duas para a área de Produto & Tecnologia, duas para Gestão de Pessoas e uma para Prevenção a Fraude. O salário à combinar. Na questão dos benefícios, a empresa oferece Vale-refeição, Auxílio Home Office, Plano de Saúde, Gympass, Udemy, Bora Viajar: programa auxílio viagem rodoviária para colaboradores, Days Off remunerados no ano, Licenças maternidade e paternidade estendidas, Apoio psicológico/saúde mental, Incentivo à Educação, Modelo híbrido e flexível (Trabalho remoto com 4 encontros presenciais durante o ano), Ambiente diverso, onde você conhecerá profissionais fantásticos, Cultura de autonomia com responsabilidade. Na página de carreiras, o candidato poderá encontrar todos os detalhes.

Crescimentum

A consultoria especializada em Educação Corporativa, Liderança e Cultura Organizacional, Crescimentum, também está com vagas disponíveis. A consultoria , que faz parte do Cegos Group, empresa internacional de treinamento e desenvolvimento, está buscando profissionais nos cargos de Assistente Comercial, Assistente de Logística, Consultoria Comercial, Designer de Aprendizagem, Designer Instrucional, Estágio em Conta e Projetos e Instrutor Júnior de treinamento de vendas, totalizando 11 vagas.

Para as oportunidades listadas, a empresa oferece os benefícios Remote Friendly - momentos presenciais e trabalhos remotos, Assistência médica - plano médico sem coparticipação, Vale Alimentação e Vale Refeição - cartão flash, que funciona com os 2 benefícios. Mais informações no site.

Contabilizei

A Contabilizei, escritório de contabilidade, está com 54 vagas abertas, nos modelos presencial, híbrido e remoto, para efetivo e aprendiz. São oportunidades para múltiplas áreas, como administrativa, marketing, tecnologia, atendimento, produto, fiscal, contabilidade, comercial, entre outros. Formada por mais de 1.000 colaboradores, a startup reúne profissionais que atuam em Curitiba (PR) e São Paulo (SP), assim como nas mais variadas localidades do país. Mais informações sobre as vagas disponíveis nos links abaixo: Carreiras Tech e Geral.

Celcoin

A Celcoin, infratech financeira, está com 13 vagas abertas para atuar em São Paulo (Barueri) e Minas Gerais (Belo Horizonte), sendo algumas em modelo híbrido. Há oportunidades para engenheiro de software, community manager, especialista financeiro (faturamento e cobrança), assistente de tesouraria, piloto de reserva, vendas, entre outras. Os interessados devem se cadastrar nesta página.



