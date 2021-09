UniãoBR é reconhecido como caso de sucesso mundial em uso do WhatsApp

O UniãoBR, movimento voluntário de ajuda às pessoas em resposta à pandemia, utiliza o WhatsApp para se comunicar com voluntários, doadores e empresas. A organização usa a plataforma de mensagens privadas para conseguir doações e recursos que já ajudaram mais de 14 milhões de pessoas. E a partir de um uso tão constante e eficiente, o WhatsApp reconheceu o UniãoBR como um movimento inspirador que utiliza a sua plataforma de maneira ágil, contínua e exemplar.

Por isso, a empresa produziu um vídeo que conta a história do surgimento do movimento e o material foi divulgado pelo CEO do WhatsApp, Will Cathcart, na 76ª Assembleia Geral da ONU, na última quarta-feira, 22, em um evento denominado “Resposta ao Covid e o Papel da Tecnologia na Recuperação Global”. O vídeo foi divulgado mundialmente e está disponível na página do Facebook sobre a participação no evento da ONU, além da seção de histórias de sucesso no site do WhatsApp. Esta é a única iniciativa da América do Sul apresentada no evento e pela plataforma.

Tatiana Monteiro de Barros, uma das fundadoras do UniãoBR fala sobre a importância do uso da plataforma no cotidiano do movimento.

“Desde o surgimento do UniãoBR a comunicação sempre foi constante pelo WhatsApp. Além de ser um aplicativo que está praticamente em 100% dos smartphones dos brasileiros, o seu uso facilitou falar com os voluntários de todo o Brasil e conseguimos fazer uma comunicação assertiva com todos. Durante uma pandemia, o tempo conta muito e por isso usamos o app para deixar a conversa mais fluida e rápida para alcançarmos nossos objetivos”, afirma Tatiana.

O UniãoBR surgiu em março de 2020 e já arrecadou cerca de R$ 150 milhões que foram usados para doar equipamentos de proteção individual (EPI), toneladas de alimentos, criação de leitos e gestão de cursos. O movimento liderou doações de usinas e mini usinas de oxigênio para o estado do Amazonas e, atualmente, trabalha com a campanha chamada Pacote do Bem para arrecadar fundos que serão transformados em insumos e enviados para hospitais e para a rede de saúde de todo o Brasil.

“O UniãoBR é um excelente exemplo do potencial do WhatsApp para conectar e aproximar as pessoas ao redor de uma causa em comum, de forma simples e segura. É um orgulho para nós ver nascer e crescer um movimento tão importante como esse em momentos fundamentais como no combate à pandemia”, afirma Dario Durigan, Head de Políticas Públicas do WhatsApp no Brasil.

