Grupo Madero registra lucro líquido trimestral de R$ 3 milhões e reduz dívida líquida 

O Grupo Madero, um dos maiores grupos de restaurantes do Brasil, encerrou o primeiro trimestre de 2024 com R$ 449,1 milhões de receita líquida, um crescimento de 14,3% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

O EBITDA Ajustado foi de R$ 124,1 milhões, um crescimento de 39,6%.

A margem EBITDA Ajustada alcançou o patamar de 27,6%.

O lucro líquido no trimestre foi de R$ 2,8 milhões.

“Esse desempenho foi possível, em grande parte, porque as Vendas nos Mesmos Restaurantes (Same Store Sales – SSS) continuaram expressivamente positivas, atingindo 9,2%, com um forte componente de tráfego”, comenta o chef Junior Durski, CEO e fundador do Grupo Madero.

Bom resultado operacional e redução na dívida líquida

A companhia tem um portfólio de 276 restaurantes multimarcas, construídos sobre uma plataforma de produção, distribuição e logística verticalmente integrada.

O Grupo Madero segue com melhora na estrutura de capital e redução da dívida.

“O forte resultado operacional se reflete na gradativa redução da dívida líquida e melhoria do índice de endividamento, que atingiu 1,57x no final de março. Finalizamos o trimestre mantendo o foco na gestão cautelosa do caixa, na busca permanente de ganhos de eficiência e, acima de tudo, no cuidado com nossos colaboradores, na qualidade de nossos produtos e na experiência de nossos clientes”, finaliza Durski.

