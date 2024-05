Possíveis dividendos colocam a Cosan (CSAN3) no radar do J.P. Morgan

Uma empresa brasileira entrou no radar de uma das maiores instituições financeiras do mundo – e por um bom motivo.

Analistas do J.P. Morgan se reuniram recentemente com representantes da Cosan (CSAN3), segundo relatou o Valor Investe. A partir do encontro, o J.P. Morgan afirmou enxergar possibilidade de aumento de dividendos a serem distribuídos pela companhia.

O possível aumento seria consequência de melhorias planejadas na alavancagem e na cobertura de juros, o que refletiria nos dividendos de subsidiárias como Compass, Vale e Moove.

Segundo o J.P. Morgan, a Cosan também está cogitando abrir o capital da Moove e rotacionar seu portfólio, através da venda de ativos não essenciais.

Atualmente, a Cosan é um dos maiores conglomerados de infraestrutura e energia do Brasil, estando por trás de empresas como a Raízen (RAIZ4), Moove, Rumo (RAIL3) e Compass, além de possuir posições minoritárias na Vale (VALE3).

CSAN3 E MAIS 9 AÇÕES: CONFIRA AS MELHORES OPORTUNIDADES PARA INVESTIR AGORA

Não é só o J.P. Morgan que está de olho na Cosan

Os papéis da Cosan vêm passando por maus bocados nos últimos meses, chegando a despencar mais de 24% desde o começo do ano.

Mas a desvalorização não impede o J.P. Morgan de enxergar a possibilidade que o conglomerado dê a volta por cima – e o banco gringo não é a única instituição do mercado financeiro de olho no futuro da companhia.

A Cosan é uma das maiores posições da carteira “10 ideias” elaborada pela Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do Brasil, parte do Grupo BTG Pactual.

O objetivo da carteira é montar um portfólio capaz de proteger o patrimônio do investidor e, ao mesmo tempo, possibilitar ganho de capital acima dos principais índices do mercado.

E, segundo os analistas da Empiricus Research, a Cosan se encaixa nesses requisitos.

No último relatório publicado detalhando a tese por trás da recomendação (acesse gratuitamente clicando aqui), os analistas já haviam “cantado a bola” a respeito do possível IPO da Moove, capaz de destravar valor para o conglomerado diante da perspectivas de novos cortes da Selic.

Os analistas da casa de análise também enxergam possibilidade de crescimento a longo prazo, graças ao investimento em Etanol de segunda geração (E2G) e o possível aumento da capacidade de transporte da Rumo nos próximos anos.

A Empiricus Research salienta, ainda, que a companhia está negociando com assimetria de preço. Ou seja, esse é o momento de pagar barato nas ações da Cosan.

CONFIRA A TESE COMPLETA POR TRÁS DA RECOMENDAÇÃO DE COSAN (CSAN3)

Confira mais 9 ações para investir agora, além da Cosan (CSAN3)

É verdade que a Cosan está chamando a atenção do mercado, fazendo com que a companhia entrasse na mira do J.P. Morgan, e garantindo seu lugar na lista de ”top picks” da Empiricus Research.

Mas o conglomerado de infraestrutura e energia não é a única ação com potencial para colocar dinheiro no bolso dos acionistas – a carteira da Empiricus Research recomenda outros 9 papéis para buscar multiplicação de capital na bolsa brasileira.

O portfólio é diversificado, formado por empresas de alta qualidade de execução, líderes em seus setores e com balanços saudáveis – uma boa pedida para investir visando à proteção e geração de capital.

E a boa notícia é que clicando em qualquer link deste texto, você pode acessar a carteira completa sem pagar nada.

É só clicar no link e preencher os seus dados. Você receberá o acesso no seu email em poucos segundos, e de maneira 100% gratuita.

GRATUITO: COSAN E MAIS 9 AÇÕES PARA COMPRAR AGORA