Transformando notas fiscais em solidariedade com o ‘Arrecadômetro de Natal’ da Multiplan

Durante todo o mês de dezembro, os clientes de shoppings do Grupo Multiplan poderão contribuir com a melhora de vida de famílias em condições de vulnerabilidade. Para cada nota fiscal de compras efetuadas na rede registrada no aplicativo Multi, serão doados 0,10 centavos para instituições parceiras do Grupo.

A iniciativa, chamada de Arrecadômetro de Natal, faz parte do "Multiplique o Bem", o hub de Responsabilidade Social da Multiplan, que busca fortalecer laços comunitários e impulsionar a sustentabilidade. Para ampliar o impacto social da ação, a Multiplan também se compromete a dobrar o valor arrecadado ao final da campanha.

“Durante todo ano, investimos em diversos projetos que têm como foco melhorar a qualidade de vida das comunidades onde os nossos empreendimentos estão inseridos. E, nesta época mágica, não poderia ser diferente. Por isso, promovemos o ‘Arrecadômetro de Natal’, para juntos, conseguirmos arrecadar o maior valor possível, proporcionando um Natal melhor aos que necessitam”, comenta Vander Giordano, Vice-Presidente Institucional da Multiplan.

Impacto social positivo

Em 2022, a campanha resultou na doação de 19 toneladas de alimentos, que beneficiaram mais de 1.500 famílias por meio dos shoppings de São Paulo, como Morumbi Shopping, Shopping Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Shopping Anália Franco e JundiaíShopping.

A empresa disponibiliza gratuitamente o aplicativo Multi, permitindo o download em telefones IOS e Android. As notas são enviadas através de imagem ou QR Code e a ação será válida para todos os 20 shoppings da Multiplan, que estão distribuídos em sete estados brasileiros.

