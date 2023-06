Unipar apresenta proposta pela participação da Novonor na Braskem

A Unipar publicou, na semana passada, fato relevante de proposta não vinculante para aquisição indireta do controle acionário da Braskem S.A., atualmente de titularidade da Novonor. A operação prevê o pagamento parcial dos bancos credores e uma renegociação para o saldo da dívida remanescente. Além disso, há também a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.

“A Unipar é uma empresa brasileira, de capital aberto, com mais de 50 anos de tradição no setor petroquímico e com fortes resultados operacionais e financeiros nos últimos anos. A nossa proposta prevê um equilíbrio entre os interesses e necessidades da Novonor, Petrobras, acionistas minoritários e bancos credores da Braskem”, diz Bruno Uchino, presidente do Conselho da Unipar.

Pela proposta, a Unipar fará uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para acionistas minoritários da Braskem detentores de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B, bem como uma tender offer para a aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas na New York Stock Exchange (NYSE). Ambas as ofertas seguirão as mesmas condições fechadas com a Novonor.

A Unipar também vai negociar a participação da Petrobras na operação, no momento adequado, buscando um formato satisfatório para todas as partes envolvidas. “Temos uma postura de composição que resulta de mais de um ano de estudos e considerações, até chegarmos ao formato atual, que representa a melhor alternativa em um cenário com tantos stakeholders. Agora, passaremos à fase de discussão com todos os envolvidos, como é esperado em uma operação desse porte”, explica Bruno Uchino.

Coerência operacional e estratégica

“A Unipar tem sido consistente na sua trajetória de crescimento sustentável. Temos a ambição de dobrar novamente de tamanho nos próximos 10 anos e estruturamos a nossa estratégia em 5 pilares: crescimento sustentável, excelência operacional, competitividade, equipe e cultura e sustentabilidade”, diz Maurício Russomano, CEO da Unipar. “Este objetivo tem de ser alcançado com geração de valor para o acionista e garantindo a perenidade da empresa.” Segundo o executivo, a Unipar tem priorizado o crescimento sustentável em três frentes: expansão do core em novas geografias; entrada em negócios adjacentes; e M&A em negócios industriais e de capital intensivo.

“A proposta de aquisição da Braskem está consistente e aderente com o direcionamento estratégico comunicado ao mercado”, diz Maurício. “A Unipar tem expertise operacional no setor químico e petroquímico e um profundo conhecimento em parte dos ativos e tecnologias da Braskem, os quais operou no passado. Assim, asseguraremos a excelência na gestão, operação e desenvolvimento dos ativos desse porte e complexidade, mantendo a agenda de sustentabilidade que tem direcionado todas as nossas ações.”

Alta capacidade de pagamento

Com receita líquida de R$ 7,3 bilhões e lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, em 2022, a Unipar bateu recorde histórico de resultados operacionais e financeiros, bem como recorde de pagamento de dividendos no último ano. Além disso, registrou dívida negativa. Este contexto levou a companhia a atingir, nos últimos meses, o maior valor de mercado de sua história. A forte geração de caixa operacional, entre outros aspectos, levou a Fitch a conceder o rating corporativo de AA+(bra) à companhia, em dezembro de 2022.

“A Unipar tem mantido há muito tempo uma gestão operacional e financeira de excelência, com foco na geração de valor, e o mercado vem reconhecendo nossos resultados de forma recorrente nos últimos anos”, afirma Marco Rabello, CFO da Unipar. Segundo o executivo, a situação atual da companhia, do país e a preparação da empresa ao longo dos dois últimos anos, coloca a Unipar em posição privilegiada para essa transação.

“A estrutura de capital que atingimos após anos de bons resultados e o ativo que está sendo adquirido nos permitiu chegar a um formato que envolve capital próprio, linhas de financiamento com condições adequadas e a renegociação de parte da dívida atual dos credores que detém alienação das ações. Temos foco estratégico no negócio, conhecimento profundo do setor petroquímico brasileiro e disposição para correr os riscos do segmento e geografias, e isso nos diferencia.”

As condições para a proposta de aquisição indireta da participação da Novonor na Braskem devem atender algumas condições, como tratativas com Petrobras e bancos credores; possível refinancing, trocando parte da atual dívida por debêntures; eventuais aprovações necessárias de outros credores da Braskem e pelo juiz da recuperação judicial; e a análise pela Comissão de Valores Monetários (CVM), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e autoridades antitruste dos países nos quais a Unipar e a Braskem tenham atuação.

A Unipar destaca que o evento geológico em Alagoas também ocupa um papel central nas negociações – os passivos estão provisionados nas demonstrações financeiras da Braskem. A Unipar espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes relacionadas e que atenda plenamente as comunidades e pessoas atingidas.

