GreenV instala 29 pontos de carregamento para veículos elétricos da Kibon

A GreenV, startup especializada em soluções tecnológicas para eletromobilidade, e a Unilever, multinacional britânica considerada a terceira maior empresa de bens de consumo do mundo, firmaram uma parceria que prevê a instalação de pontos de carregamento para a nova frota de veículos elétricos da Kibon. A marca líder nacional em sorvetes também está empenhada no objetivo de eliminar a emissão de CO² da Unilever. Até o final do ano, serão instalados um total de 29 carregadores.

Dos 29 pontos de carregamento previstos para 2023, quatro já estão em pleno funcionamento, sendo um deles o Fast Charge de 30 kW e os outros três o Station Parking GreenV de 7kW. Essa ação faz parte do objetivo da Unilever de eliminar a emissão de gás carbônico e apostar em fontes de energia mais limpas. O plano é que, até 2026, todos os centros de distribuição da Kibon (CD) tenham uma frota elétrica. O primeiro CD da Kibon a receber as versões de carros elétricos é o de Taboão da Serra, que passa a ter cinco veículos de energia 100% limpa na frota, e outros 15 devem ser incorporados nas frotas de CDs do país até o fim do ano. O objetivo é que, em 2026, todos os Centros de Distribuição da marca de todo o país tenham veículos elétricos em suas frotas, além de unidades para carregar os automóveis, que têm autonomia de até 250 km com carga total.

Gestão completa da operação

Além da instalação, a GreenV também será responsável pelo gerenciamento dos pontos de recarga. Para isso, a empresa conta com a tecnologia CMS, que monitora os pontos em funcionamento, não só para saber se há algum problema, mas também para trazer informações como a quantidade de energia consumida e quantas vezes os carregadores foram utilizados.

"Estamos muito felizes em firmar essa parceria tão importante em nível nacional, com a Unilever. A inteligência da GreenV nos permite não apenas instalar os pontos de carregamento, mas também fazer a gestão completa deles. É muito gratificante poder participar dessa transformação que visa um futuro melhor e um mundo mais consciente. Esperamos que, aos poucos, outras empresas tenham a mesma iniciativa e possamos continuar liderando a viabilização e expansão da frota de veículos elétricos pelo país", diz Junior Miranda, CEO da GreenV.

Esforços a favor da sustentabilidade

A Unilever tem trabalhado com o objetivo de reduzir 40% de sua emissão de CO² até 2030 e de zerar, até 2039, a pegada de carbono dos produtos, desde a aquisição das matérias-primas até o ponto de venda. Para a Kibon, com a implementação de veículos elétricos em sua frota nos próximos três anos – iniciando com a substituição de 20 veículos a combustão por elétricos já em 2023 – a marca prevê a redução de cerca de 30% de suas emissões de CO².

“Temos o compromisso público e global de impacto ambiental positivo, promovendo diversas iniciativas, programas e operações ‘verdes’ nas nossas marcas. 98% das emissões de CO² em nossa logística são provenientes do transporte, por isso Kibon intensificou a presença de veículos elétricos em substituição de veículos a combustão. A ampliação gradual de veículos elétricos é parte de um ecossistema de ações sustentáveis. Essa renovação manterá a excelência de Kibon também na área logística reconhecida de maneira mais sustentável”, afirma Luiz Henrique Dente, Líder de Sorvetes da Unilever Brasil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

3 perguntas de ESG para Olivia Gryschek, da Hotmart

Relatório do PNUMA confirma que acabar com poluição plástica é possível

Future Carbon traz cientista para fortalecer mercado de carbono 2.0