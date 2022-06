Gen Z: ágil, conectada, inclusiva, comprometida. Você está preparado?

Dos jovens brasileiros, 75% acreditam que têm o poder de influenciar as ações e comportamentos de uma marca global para melhor. O dado foi divulgado neste ano pela Truth Central, unidade de inteligência global do McCann Worldgroup, e revela uma característica importante da Geração Z: ela está atenta não só com o que compra, mas de quem compra. Entre outras particularidades dessa geração está o modo de vida pragmático, ágil e que prioriza relações transparentes, sejam elas interpessoais ou com organizações.

O contexto social digital é inerente ao modo como os jovens na faixa etária de 11 a 24 anos se colocam no mundo e influenciam os espaços de convívio. Com isso em mente, diversos setores já se preparam para as mudanças que esse grupo geracional demandará das instituições. No contexto tecnológico, como um todo, ser nativo digital eleva o nível de excelência buscado nos serviços e produtos, sejam eles digitais ou não.

“Quando a internet era um mundo a ser descoberto, as empresas tecnológicas atuavam em um processo de tentativa e erro. Agora, com uma geração totalmente digitalizada, não há espaço para processos burocráticos e lentos. As soluções tecnológicas, independentemente da área de atuação, devem ser tão eficientes, ágeis e transparentes quanto o esperado por esse público”, diz Valdemir Silveira, cofundador e CEO da Apipass, Plataforma de Integração como Serviço (iPaaS), responsável por conectar processos, softwares, sistemas e aplicativos.

Para o varejo, a geração omnichannel

A Geração Z poderia ser chamada também de Geração Omnichannel, já que é a primeira a ter os hábitos de consumo mesclados nas ruas e nas mídias sociais em igual medida. Esses jovens estão acostumados a comprar onde e quando quiserem, seja numa loja física, pelo computador ou pelo celular. Embora a força total de compra ainda não tenha atingido os varejistas, por conta da faixa etária, a corrida para atender às expectativas futuras dos consumidores da Geração Z já começou. O sucesso das marcas nas próximas décadas não será apenas baseado na compreensão do quê, como e de quem os Zoomers provavelmente comprarão, mas também nas habilidades do varejista para executar experiências de omnicanalidade.

Olhando para o futuro, além da faixa etária da Geração Z, a Geração Alfa e as subsequentes se mostrarão ainda mais experientes digitalmente. Para Marco Beczkowski, diretor de Vendas e CS da Manhattan Associates, líder mundial em soluções para a cadeia de suprimentos, o ciclo de reinvenção do varejo provavelmente terá que começar de novo daqui a 20 anos. “A chave para o sucesso das marcas confrontadas por essa sequência contínua de progresso é ser ágil o suficiente para não apenas introduzir diferentes opções de comércio digital, mas também ter os recursos de omnicanalidade necessários para atender as expectativas desses novos grupos”.

Sem espaço para burocracias no setor financeiro

De acordo com o PayPal, 22% dos Zoomers usaram soluções “compre agora, pague depois” (BNPL) desde o início da pandemia para comprar produtos mais caros e de maior qualidade. Nesse mesmo período, 123% mais Zoomers usaram BNPL do que anteriormente, a maior aceitação de qualquer geração. Além disso, a Geração Z passou a adotar opções de pagamento móvel, como aplicativos e carteiras eletrônicas, mais rapidamente que qualquer outro grupo. Essa expectativa de poder escolher como pagar é algo que permeia os hábitos de consumo da Geração Z.

Para Felipe Santiago, CEO da CashWay, techfin de Florianópolis (SC), as instituições financeiras precisam acompanhar essas mudanças e estar prontas para oferecer uma experiência, mais do que tudo, ágil e eficiente. “A Geração Z espera resolver tudo de forma rápida e facilitada. Esse imediatismo é uma característica que precisa ser levada em consideração quando se trata de um mercado tão burocrático quanto o financeiro. Os jovens querem ter acesso a serviços e aplicativos que ofereçam esse nível de conveniência”.

Defensores da sustentabilidade

Entre as características mais marcantes dessa geração está o olhar consciente para o consumo. Um relatório viabilizado pela Electrolux em 2021 ouviu 14 mil jovens e mostrou que a Geração Z não está apenas disposta a mudar o estilo de vida para salvar o planeta, como também vê a si mesmo como protagonista nessa missão: 81% dos jovens da América Latina se veem como defensores da sustentabilidade. Essa conscientização influencia fortemente nos hábitos de compra da geração, que passa a olhar com mais atenção para as ações das empresas antes de escolher de quem comprar.

Quando se trata de energia, empresas que têm o selo verde, por exemplo, ganham preferência. Além disso, com o avanço da abertura do mercado livre, quem era consumidor passará a ser cliente: o usuário residencial vai poder escolher de quem compra a energia. Segundo Ricardo Grassmann, sócio-fundador da Way2, especializada em medição e gerenciamento de dados de energia para empresas, usinas e distribuidoras, novas soluções, considerando um consumidor empoderado, que tem ainda mais controle sobre o próprio consumo, devem surgir. “Como essa geração vai comprar energia lá na frente? Ainda é uma grande incógnita. Mas algumas coisas já conseguimos prever, entre elas que estará preocupada em investir em energia limpa e renovável, para diminuir os efeitos sobre o meio ambiente”, afirma.

Geração menos preocupada em criar raízes

No mercado imobiliário, os zoomers vêm rompendo os paradigmas que existiam até então: é a primeira geração, por exemplo, que não parece dar grande importância ao famoso sonho da casa própria. "É uma geração menos preocupada em criar raízes", afirma Fernando Hoppe, Diretor de Marketing do GrupoRV, empresa de soluções imobiliárias com presença em mais de 800 cidades brasileiras. "Uma tendência no mercado imobiliário vem sendo focar em aluguéis, e em processos de locação ambientalmente responsáveis, diversos e inclusivos."

Isso porque esse público valoriza fortemente o consumo responsável e a expressão de identidade — ou seja, quando uma marca diz que faz algo, ela precisa efetivamente fazer; sob risco de perder clientes caso não siga o próprio discurso. "Eles se preocupam com propósito, consumo responsável, consciência socioambiental, diversidade, conectividade, imediatismo e personalização", diz Fernando.

Segundo um levantamento recente da empresa francesa de publicidade Criteo, 34% dos zoomers praticam o webrooming, ou seja, a pesquisa de produtos online para em seguida fazer a compra na loja física; enquanto 18% realizam o showrooming, que consiste em experimentar o item no estabelecimento físico e depois fazer a compra online. "Para atender a esse público, a digitalização é obrigatória. É muito importante que a comunicação seja homogênea em todos os canais", diz Fernando. "A Geração Z não sabe o que é um mundo sem Google ou redes sociais. Eles comparam todas as informações recolhidas offline e as validam online."

Educação com flexibilidade

Na contramão das últimas décadas, em que uma pessoa cursava engenharia para trabalhar unicamente como engenheira, a demanda do mercado, hoje, é por colaboradores que tenham conhecimentos multidisciplinares — tanto para ganhar uma visão ampla sobre a atuação da empresa quanto para buscar soluções em grupo com outros times. As competências requeridas para compor um perfil profissional sólido não são mais somente técnicas. Agora, pela fluidez do mundo digital em que a Geração Z vive, soft skills, como inteligência emocional, comunicação, inovação e pensamento analítico, parecem ser premissas básicas de qualquer profissão.

Em razão disso, segundo Leandro Herrera, CEO e fundador da Tera, plataforma de educação para profissões digitais, escolas precisam tanto entender as demandas da nova geração — maior flexibilidade na forma de aprender, aprendizado com projetos práticos e mão na massa, formatos que consigam captar a atenção em meio a tantos outros estímulos informacionais —, quanto preparar adequadamente essas pessoas para o mercado. Para ele, o modelo de ensino ideal deveria atrelar os traços de personalidade e rotina de cada indivíduo ao seu modo de aprender, além de integrar a tecnologia durante toda a jornada de aprendizado.

“A Geração Z preocupa-se com a empregabilidade, mas vive em um mundo onde o trabalho é incerto e em que boa parte das profissões da atualidade deixarão de existir. Ela precisa entender quais habilidades realmente são essenciais para o presente e futuro do trabalho. O modelo de educação deveria se moldar de maneira que as aulas se tornem espaços de desenvolvimento social e cognitivo para explorar ao máximo o conhecimento tecnológico e potencial de adaptabilidade que essa nova geração apresenta, com ênfase nas habilidades humanas e que são insubstituíveis pela automação”, afirma Herrera.

