Saldo Gera Milhas é a primeira aposta da PaGol, a fintravel pioneira

A primeira conta digital gratuita, com serviços e produtos para quem ama viajar, acaba de ser lançada no Brasil. Composta pelos mesmos acionistas que são controladores das marcas Gol, Smiles e Comporte S.A, a PaGol oferece serviços tradicionais do mercado financeiro junto às vantagens e benefícios exclusivos, como o Saldo Gera Milhas nesta fase inicial, alternativa pensada especialmente aos interessados em ganhar milhas a partir do seu saldo em conta. Entre outros serviços, a conta também contará com o Turbo Milhas e a Compra de Milhas.

“A PaGol é uma conta digital que ajuda o cliente a administrar suas finanças com mais facilidade, além de ganhar milhas a partir do saldo em conta corrente e de transações financeiras. São movimentações cotidianas que aproximam os clientes da sua próxima viagem”, afirma Ravel Lage, CEO da PaGol.

Com o principal diferencial na recompensa em milhas a partir da utilização de transações do cotidiano, o saldo em conta e o acúmulo automático na conta Smiles, o cliente PaGol não precisa fazer nenhuma solicitação de transferência de milhas. Além disso, o sistema do aplicativo da conta foi desenvolvido com a mais alta tecnologia para garantir a segurança dos usuários e para evitar fraudes, possuindo multietapas de proteção e utilizando ferramentas líderes no mercado. A conta digital também já nasce dentro da vigência da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), e é estruturada para atender e proteger os dados de todos os seus clientes, colaboradores e parceiros.

O cadastro é bem simples, após baixar o app basta acrescentar alguns dados pessoais, como o número do CPF, telefone celular e documentos para garantir a identidade do usuário. Em seguida, os interessados podem incluir saldo no app da PaGol para que diariamente milhas sejam geradas na conta Smiles - a partir de R$ 50,00 para clientes Turbo Milhas (ação promocional por tempo limitado).

