Safra já vende o rial, moeda do Catar e da Copa do Mundo

Desde maio deste ano o Banco Safra, de forma pioneira, disponibiliza a qualquer pessoa a possibilidade de comprar o rial, a moeda do Catar, sede da próxima Copa. A cotação e o processo de compra podem se dar de forma prática e rápida por WhatsApp.

Todo o processo pode ser feito de forma eletrônica e apenas na hora da liquidação haverá o direcionamento para um dos especialistas da instituição. Além do rial há a possibilidade de negociar mais de 20 moedas estrangeiras.

No momento em que as pessoas passam a planejar viagens ao exterior, muitos inclusive com destino a Doha, capital do Catar, para ver a Copa, o Banco Safra oferece além dessa facilidade a possibilidade de a pessoa receber o dinheiro físico já dentro da área de embarque, o que aumenta ainda mais a segurança no manuseio do dinheiro.

Além da comodidade de fazer a cotação e a negociação pelo celular, há a possibilidade de também negociar o câmbio turismo diretamente nos postos de atendimento do banco nos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro.

Nestes postos e também na rede de agências do Safra, os viajantes podem comprar e vender até 20 tipos de moedas, como dólar americano, libra esterlina, euro, franco suíço, iene e, também, o rial. Desse modo, as conversões são realizadas em ambientes seguros.

Além disso, viagens realizadas de madrugada, fora do horário comercial, não são um problema. Isso porque os postos de atendimento Safra nos dois principais aeroportos do País funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.

Em Guarulhos, onde o Safra é o único banco com postos de câmbio, são 12 unidades. No Galeão são quatro e outra grande facilidade é que as compras de moeda também podem ser realizadas via cartão de débito ou crédito, à vista ou em até 12 parcelas, assim como por transferência bancária via TED ou Pix. A operação pode ser realizada diretamente nos balcões dos postos do Safra nos dois aeroportos.

Para todos que vão viajar e desejam programar ou antecipar a compra, é possível, portanto, contratar os serviços de câmbio com condições diferenciadas nas agências Safra ou em nossa mesa de câmbio pelo telefone +55 (11) 3175-8267, inclusive os não correntistas, realizando a retirada da moeda com toda segurança nos postos dos aeroportos, no dia da viagem.

Os clientes do Safra conseguem taxas ainda mais atrativas e sem pagar tarifa de serviços. A operação pode ser feita com facilidade pelo próprio celular. No app do Safra, basta acessar a aba Serviços de Viagem e escolher entre as opções de moeda estrangeira, selecionando o posto de retirada e informando a data e horário da retirada.

Na mesma aba Serviços de Viagem, também é possível contratar um Seguro de Acidentes Pessoais e Viagem e ainda ativar o Aviso Viagem de seu cartão de crédito.

Espaço VIP para clientes em Guarulhos

Outra grande comodidade para os clientes é o Espaço Banco Safra, uma Sala VIP localizada na área de embarque internacional do terminal 3 do aeroporto de Guarulhos.

O lounge foi pensado para oferecer uma série de benefícios que tornam a espera pelo embarque mais agradável, com acesso a um buffet completo, estrutura com Wi-Fi, TV a cabo, banheiros e chuveiros privativos.

Passageiros que adquirirem o valor de US$ 1,5 mil de qualquer moeda estrangeira nos postos de câmbio Safra do aeroporto recebem um voucher para acesso de cortesia ao longe, que está funcionando 24 horas, sete dias na semana.

A Copa do Mundo de 2022 será a 22ª edição e ocorrerá no Catar. Com sete cidades-sede, o campeonato será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, primeira vez em que é disputado no final do ano por causa da pandemia A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 equipes, já que a competição terá mudança e o número de equipes na edição de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México, passará a 48 equipes.

