Russomanno sobe nas redes da Câmara; Humberto Costa segue líder no Senado

As três primeiras posições do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana voltaram a ser ocupadas pelos recordistas Carla Zambelli (PSL-SP) na liderança, Bia Kicis (PSL-DF) em segundo lugar e Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em terceiro, deixando André Janones (AVANTE-MG) em quarto lugar.

Entre os TOP 20, houve um “sobe-desce” em algumas posições. Contudo, alguns desempenhos merecem destaque, como por exemplo, do candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno (REPUBLICANOS-SP), que caiu um pouco nas pesquisas de intensão de votos na capital paulista, mas que subiu impressionantes 25 degraus entre os deputados mais influentes das redes sociais, alcançando a 18ª posição.

Outro bom resultado foi o do deputado Túlio Gadêlha (PDT-PE), que subiu 15 posições, ocupando assim o 20º lugar. O pernambucano teve grande exposição nas redes sociais por conta de suas postagens contra a possibilidade de privatização do SUS e da ideia do suposto “estupro culposo”.

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.

Senado Federal

Pela quarta semana consecutiva, o pernambucano Humberto Costa (PT-PE) desponta como o senador mais influente das redes sociais, conforme dados do ranking FSBinfluênciaCongresso. Em segundo lugar, aparece Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS-RJ), seguido pelo paranaense Álvaro Dias (PODE-PR) na terceira posição.

Quem também apresentou um bom desempenho nas redes foi o presidente da Comissão Parlamentar Mista da Reforma Tributária, Roberto Rocha (PSDB-MA), que avançou 14 posições no levantamento, alcançando o 8º lugar. Já o senador Rogério Carvalho (PT-SE), líder do PT no Senado, chegou ao 10º lugar, depois de subir 16 degraus com manifestações contrárias ao projeto de autonomia do Banco Central.

Jean Paul Prates (PT-RN) foi outro parlamentar que cresceu no ranking ao subir nove posições e alcançar o 15º lugar, graças às suas atividades relacionadas à campanha pela prefeitura da capital do Rio Grande do Norte, Natal.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.