Rio Pipeline & Logistics 2025: evento discute integração energética da América Latina

Evento dedicado à indústria de dutos, transporte e logística de energia, o Rio Pipeline & Logistics 2025 começa hoje, dia 9, e vai até o dia 11 de setembro no ExpoRio Cidade Nova. Nesta edição, a integração do mercado de gás do Cone Sul é o debate mais aguardado.

O evento é um dos maiores do segmento, esperando receber mais de 10 mil visitantes nesta edição.

Em comparação a 2023, o Rio Pipeline & Logistics 2025 apresenta:

Crescimento de 50% na área de exposição

Aumento de 40% no número de expositores

Mais 25% na quantidade de congressistas inscritos.

Estarão presentes nas discussões, executivos como:

Claudio Schlosser – Petrobras ,

Jorge Hijjar – TBG ,

Erick Portela – NTS,

Pietro Mendes – MME .

“Desafios para a integração do mercado de gás no Cone Sul”

Os participantes verão um debate com foco no protocolo de intenções assinado entre Brasil e Argentina para a comercialização do gás da reserva de Vaca Muerta.

O painel dedicado ao assunto terá moderação de Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) – entidade organizadora do evento.

O painel ainda contará com a presença de executivos da Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB), ATgás e representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) e do órgão regulador argentino ENARGAS.

A iniciativa é vista como estratégica diante do declínio das reservas bolivianas e da crescente demanda industrial brasileira.

Evento de destaque no setor

O evento ainda conta como atrativo para o público de turismo de negócios com alto poder de consumo, fortalecendo a economia local do Rio de Janeiro. A programação evidencia a transformação do setor:

O congresso ampliou sua abordagem para incluir temas cruciais como Transição Energética , Biocombustíveis, Descarbonização, Inteligência Artificial e Transformação Digital.

Painéis sobre riscos cibernéticos, desenvolvimento de novos projetos offshore e CEO Talks com líderes da Petrobras , TBG e TAG também estão na agenda.

“A Rio Pipeline & Logistics 2025 conecta tecnologia, logística e energia, com debates estratégicos sobre o futuro do setor. Esperamos uma edição histórica, com recorde de público e conexões de alto valor para toda a cadeia de dutos e logística”, destaca Victor Montenegro, gerente executivo de eventos do IBP.

Além do congresso principal, o evento aposta em inovação com a Arena de Logística, um espaço dedicado à integração da cadeia de suprimentos para otimizar processos de transporte e armazenagem, e o Young Rio Pipeline Program, focado no desenvolvimento de novos talentos para a indústria.