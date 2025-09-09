Rio Pipeline & Logistics 2025: evento discute integração energética da América Latina

Edição anterior do Rio Pipeline & Logistics, em 2023 (IBP/Divulgação)
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 07h00.
Evento dedicado à indústria de dutos, transporte e logística de energia, o Rio Pipeline & Logistics 2025 começa hoje, dia 9, e vai até o dia 11 de setembro no ExpoRio Cidade Nova. Nesta edição, a integração do mercado de gás do Cone Sul é o debate mais aguardado.
O evento é um dos maiores do segmento, esperando receber mais de 10 mil visitantes nesta edição.
Em comparação a 2023, o Rio Pipeline & Logistics 2025 apresenta:
Estarão presentes nas discussões, executivos como:
Os participantes verão um debate com foco no protocolo de intenções assinado entre Brasil e Argentina para a comercialização do gás da reserva de Vaca Muerta.
O painel dedicado ao assunto terá moderação de Roberto Ardenghy, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) – entidade organizadora do evento.
O painel ainda contará com a presença de executivos da Transportadora Sulbrasileira de Gás (TSB), ATgás e representantes do Ministério de Minas e Energia (MME) e do órgão regulador argentino ENARGAS.
A iniciativa é vista como estratégica diante do declínio das reservas bolivianas e da crescente demanda industrial brasileira.
O evento ainda conta como atrativo para o público de turismo de negócios com alto poder de consumo, fortalecendo a economia local do Rio de Janeiro. A programação evidencia a transformação do setor:
“A Rio Pipeline & Logistics 2025 conecta tecnologia, logística e energia, com debates estratégicos sobre o futuro do setor. Esperamos uma edição histórica, com recorde de público e conexões de alto valor para toda a cadeia de dutos e logística”, destaca Victor Montenegro, gerente executivo de eventos do IBP.
Além do congresso principal, o evento aposta em inovação com a Arena de Logística, um espaço dedicado à integração da cadeia de suprimentos para otimizar processos de transporte e armazenagem, e o Young Rio Pipeline Program, focado no desenvolvimento de novos talentos para a indústria.