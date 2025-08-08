Petrobras anuncia retorno de distribuição de gás de cozinha

A Petrobras anunciou na noite de quinta-feira, 7, que voltará a atuar na distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha.

A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração e será incorporada aos elementos estratégicos do Plano Estratégico da companhia.

A medida marca o retorno da estatal a um segmento que havia deixado em 2020, quando vendeu a Liquigás para dois grupos concorrentes, a Copagaz e a Itaúsa, em parceria com a Nacional Gás Butano.

Agora, a empresa define como diretriz “atuar em negócios rentáveis e de parcerias nas atividades de distribuição, observadas as disposições contratuais vigentes”.

Entre as prioridades da companhia estão retomar a distribuição de GLP, integrar essa atividade aos demais negócios da Petrobras no Brasil e no exterior e, paralelamente, oferecer aos clientes soluções de baixo carbono.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem defendido publicamente a retomada da Petrobras nesse mercado, alegando que a presença da estatal pode ampliar a concorrência e garantir preços mais justos para a população.

Apesar de o retorno ao GLP não enfrentar barreiras contratuais, o mesmo não ocorre com a distribuição de combustíveis líquidos, como gasolina e diesel: o contrato de venda da BR Distribuidora, hoje Vibra, impede a volta da Petrobras a esse segmento até 2029.

A decisão também reforça o movimento da companhia de diversificar seu portfólio e ampliar sua participação em áreas associadas à transição energética.