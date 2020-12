Reforma administrativa: Congresso quer enquadrar Judiciário e militares

Congresso quer enquadrar judiciário e militares na reforma administrativa

Senadores e deputados federais querem incluir juízes, procuradores, desembargadores, promotores, parlamentares e militares nas regras da Reforma Administrativa em tramitação no Congresso Nacional. Na opinião de 73% dos congressistas, a elite do serviço público não pode ser excluída de medidas que estabeleçam regras mais duras para todas as carreiras. O Instituto FSB Pesquisa ouviu 170 parlamentares sobre a reforma, prioridade para a área econômica do governo federal a ser votada em 2021.

Acabou a moleza?

O Instituto FSB apurou que 72% dos parlamentares apoiam um novo modelo de avaliação de desempenho e possibilidade de demissão. Outros 63% estão de acordo com o fim da aposentadoria compulsória como modalidade de punição. A vedação da promoção só por tempo de serviço e a proibição de mais de 30 dias de férias por ano têm respaldo de 57%. O fim da estabilidade tem a menor adesão, 54% dos congressistas ouvidos concordam com a proposta.

Lucro solar

A fintech Solfácil projeta para este ano crescimento médio mensal de 30% e R$ 100 milhões em volume financiado, desempenho 10 vezes superior a 2019. Para o ano que vem, a previsão é atingir R$ 1 bilhão em carteira de crédito. Os números positivos se devem ao ritmo acelerado de crescimento do mercado de energia solar, praticamente duplicado em tamanho nos últimos anos.

Shoppings Shoppings

Movimento

As estadias de veículos em estacionamento de shoppings voltaram ao patamar de setembro. A recuperação tem sido constante. Em todo país, o fluxo de usuários em novembro aumentou 7% em comparação a outubro segundo dados dos usuários da Veloe. Os estados que tiveram maior aumento nas estadias em shoppings no período foram: Goiás (18%), Mato Grosso do Sul (17%), Ceará (12%), Paraná (10%) e São Paulo (9%).

Colheita no asfalto

Nos pedágios de rodovias, o agronegócio mantem o pé no acelerador. O fluxo de veículos cresceu mais onde há muitas plantações, como nos estados de Mato Grosso do Sul (14%), Mato Grosso (13%), São Paulo (2%), Paraná (2%) e Bahia (2%).

Tudo junto

O Alelo Tudo, cartão com múltiplas funcionalidades, é aposta da empresa para dar mais flexibilidade na gestão dos benefícios para atender mais de 30 milhões de trabalhadores. Com uma rede de mais de 700 mil estabelecimentos credenciados, o novo cartão reúne vários benefícios e oferece mais praticidade aos usuários que poderão utilizar o mesmo cartão para diferentes serviços. O potencial estimado para esse mercado pode superar R$ 12 bilhões.

Home office Home office

Home office

A BR Angels Smart Network está investindo na Home Agent, startup cujos serviços aumentarem em quase 700% com a assinatura de contratos de terceirização com o aumento do home office.

Edtech 1

O hub de soluções digitais Plataforma A+ será lançado nesta quinta-feira, 10, em evento virtual. O empreendimento recebeu investimentos de R$ 32 milhões. A edtech propõe transformar o segmento da gestão escolar por meio da tecnologia e inovação, integrando todo o ecossistema de ensino privado que abrange gestores, educadores, pais e alunos. A Plataforma A+ pretende alcançar 160 mil alunos em até 4 anos.

Edtech 2

Primeira edtech brasileira a ingressar no mercado de ensino superior, a Descomplica é uma das dez maiores do setor, de acordo com dados do Distrito Edtech Report. O Brasil conta com mais de 550 startups de educação que, desde 2010, já captaram mais de US$ 175 milhões em investimento. Alcançando 5 milhões de alunos por mês em todas as suas frentes educacionais, o Descomplica lançou o seu braço de ensino superior em agosto.

Usina de etanol da Raízen Usina de etanol da Raízen

Raízen

A Raízen, referência nos mercados de biocombustíveis e bioenergia, acaba de ser reconhecida na Categoria Liderança nível A. É o mais alto do ranking CDP Mudanças Climáticas, iniciativa do setor financeiro que se tornou referência mundial em gestão dos impactos provocados pela mudança de clima, termômetro importante na avaliação de investimentos alinhados à agenda ESG.

Nordeste em milhas

A Livelo e o Banco do Nordeste lançaram parceria para transferência de pontos do Programa de Vantagens Nordeste Mais. Os clientes da instituição financeira do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Norte do Espírito Santo poderão transferir pontos ao programa de recompensas oferecido pela Livelo.

Sob nova direção

Gestora de investimentos nascida da fusão entre e.bricks e Joá Investimentos, a Igah,Ventures anuncia a chegada de Dennis Wang como diretor-executivo. Ex-Nubank e ex-Easy Taxi, Wang pretende utilizar seu conhecimento no mercado financeiro e em empresas consolidadas de tecnologia para ampliar a conversa com o ecossistema de inovação.

Aporte

O fundo americano com foco na América Latina Valor Capital Group acaba de divulgar nova rodada de investimentos de US$ 2.2 milhões na Dolado, startup que leva a digitalização até PMEs de regiões periféricas e pequenas cidades.

