QConcursos adquire Folha Dirigida por R$ 5,45 mi para expandir negócios

A edtech QConcursos consolidando seu projeto de expansão adquire a marca Folha Dirigida, portal de concursos, por R$ 5,45 milhões. A empresa possui mais de 37 anos de história, 53 milhões de visitas em seu site nos últimos 12 meses e registra mais de 287 mil inscrições no YouTube. O movimento faz parte de uma estratégia da edtech para sair de 450 mil assinantes para 1 milhão até 2023.

Focados em serem o principal canal de comunicação para assuntos relacionados a concursos públicos, o plano da edtech é unir a expertise e know how das duas marcas. Entretanto, a Folha Dirigida continuará existindo de forma autônoma.

”O Qconcursos é referência em fornecer dados e insights através de inteligência artificial e já transformou a vida de milhões de concurseiros. Com a aquisição da Folha Dirigida, nosso foco é continuar transformando a jornada do concurseiro”, declara Caio Moretti, CEO do Qconcursos.

Essa ação já faz parte do desejo da marca de se tornar a solução que atende de ponta a ponta as necessidades dos estudantes. Em 2019, a empresa já havia feito uma parceria com o Direção Concursos, curso preparatório para concursos públicos, ao lançarem a Assinatura Ilimitada, que conta com os cursos integrados à plataforma da empresa.

Em 2022, em formato similar, mas desta vez para atender as especificidades dos concurseiros da área jurídica, efetivou a parceria com a Damásio — lançando, juntos, a única assinatura jurídica completa do mercado.

“Estamos atentos ao mercado para encontrar marcas que sonhem alto e tenham a capacidade de atender em larga escala. Sabemos que nosso know-how em tecnologia, produto e dados pode alavancar o crescimento de muitos outros negócios, e queremos esses empreendedores conosco nessa jornada”, afirma o CEO.

