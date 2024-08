Prevendo crise hídrica, Delta Energia assina contrato de fornecimento de gás natural a termelétrica

A produção de energia termelétrica cresceu cerca de 77% em 2021, segundo estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema). O aquecimento do setor foi consequência direta da crise hídrica, que afetou o abastecimento das hidrelétricas e os preços das tarifas.

E a situação pode se repetir. No começo de julho deste ano, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitou que os geradores termelétricos fiquem de prontidão, prevendo períodos de seca entre 2024 e 2025.

Tendo em vista que a demanda energética brasileira deve aumentar cerca de 2,5% ao ano até 2026, é o momento das termelétricas investirem na sua capacidade de atendimento e no seu suprimento de gás natural natural.

A Delta Energia acaba de assinar contrato com a Galp Energia Brasil, para o fornecimento de 1,1 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia para a UTE William Arjona, usina termelétrica em Campo Grande - MS. O contrato também prevê atuação da empresa no mercado livre de gás natural.

Garantia de operação da usina termelétrica

A UTE William Arjona tem capacidade para gerar 190 MW utilizando gás natural, o que permite abastecer 50% de uma cidade do porte de Campo Grande quando em operação total.

A usina foi comprada em 2019 e foi essencial para garantir a segurança energética da região durante a crise hídrica de 2021. O novo contrato irá garantir suas operações.

Flexibilidade de atuação no setor energético

Atualmente, a Delta Energia tem aval para atuar no mercado livre de gás e o contrato com a Galp Energia Brasil, com duração de 18 meses, prevê a flexibilidade necessária para expandir as possibilidades de abastecimento da empresa.

“Além de comprar o combustível para o consumo da termelétrica, o Grupo Delta Energia poderá atender organizações de diferentes segmentos que atuam no mercado livre de gás, como siderurgia, celulose, petroquímica e empresas e consumidores de hidrocarbonetos”, diz Alessandro di Domenico, presidente da Delta Geração.

A movimentação do combustível será pela rede da distribuidora local, a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS).

