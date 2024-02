Brasil terá demanda crescente de energia até 2026, diz relatório da IEA

A demanda por energia no Brasil deve crescer uma média de 2,5% ao ano pelos próximos dois anos. A previsão é do relatório “Electricity 2024 - Analysis and forecast to 2026”, da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês). Além disso, a produção solar e eólica aumentará em 50% em 2026, e novas linhas de transmissão são preparadas para transformar o setor de energia.

De acordo com o documento, esse crescimento deve ser impulsionado principalmente pela atividade econômica e um maior consumo residencial. É esperado que parte significativa desta demanda dos próximos anos seja preenchida pela energia originária de fontes renováveis. Relatório BloombergNEF’s Energy Transition Investment Trends 2024 destaca que o País investiu cerca de US$34,8 bilhões somente em 2023.

O relatório cita a previsão do governo federal de expandir o acesso à energia elétrica pelo programa Luz para Todos, que deverá incluir dois milhões de brasileiros moradores de áreas remotas, principalmente na região Norte. Novas linhas de transmissão devem integrar a região Nordeste – cujas condições climáticas são propícias para a geração de energia renovável – e os estados do Sudeste e Sul, que concentram a maior parte das plantas industriais.

Para compartilhar informações e promover uma ação política coordenada com foco na transição energética, o Ministério de Minas e Energia (MME) realizou a primeira reunião do Grupo de Trabalho do G20 sobre essa pauta. Foram apresentados temas prioritários, como a aceleração dos esforços de financiamento da transição energética, especialmente em países em desenvolvimento e a necessidade de avançar no desenvolvimento de mercados de combustíveis sustentáveis, contemplando perspectivas inovadoras.

Cenário global

Também é esperado que fontes renováveis de energia correspondam a mais de um terço da produção global em 2025. Somado a isso, o aumento da demanda global por energia deve ser puxado pelas economias emergentes, principalmente Índia, China e países do Sudeste Asiático. Em relação à energia nuclear, há expectativa pelo aumento da capacidade de produção na Europa, em até 50% da produção atual, até 2050.

O documento da IEA também aponta eventos climáticos que provocaram interrupções em larga escala no abastecimento e distribuição de energia em todo o mundo no último ano. Entre os episódios estão uma tempestade de neve ocorrida nos Estados Unidos, a tempestade Ciarán, que causou transtornos em regiões da França e do Reino Unido e o ciclone Biparjoy, que atingiu parte da Índia.